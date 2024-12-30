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"Серьезные порезы": на Украине сделали страшный прогноз

"Серьезные порезы": на Украине сделали страшный прогноз - РИА Новости, 30.12.2024

"Серьезные порезы": на Украине сделали страшный прогноз

Украина должна как можно скорее пойти на прекращение конфликта, чтобы сохраниться как государство, Такое мнение выразил бывший полковник СБУ Олег стариков в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T04:39:00+03:00

2024-12-30T04:39:00+03:00

2024-12-30T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украина должна как можно скорее пойти на прекращение конфликта, чтобы сохраниться как государство, Такое мнение выразил бывший полковник СБУ Олег стариков в ходе интервью для YouTube-каналу Politeka."Оперативно-тактические кризисы, которые у нас есть <…> вот вы назвали Покровск (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.) — да, это оперативно-тактический кризис. Эти кризисы — уже не мелкие порезы, а уже такие серьезные порезы, (Нам нужно сделать все. —Прим. ред.), чтобы они не привели к обрушению, и к тому, что организм перестанет действовать", — предупредил он.По мнению отставного силовика, сложившаяся ситуация показывает, что Киеву необходимо как можно быстрее заканчивать боевые действия.Отвечая на комментарий ведущего о том, что избранный президент США Дональд Трамп в курсе намерения главы киевского режима Владимира Зеленского "не спешить" с завершением конфликта, эксперт выразил уверенность в том, что позиция Трампа может кардинально поменяться после его вступления в должность 20 января."Трамп знает нашу позицию? (По завершению конфликта. — Прим. ред.). А вот 20-го января следующего месяца мы посмотрим, как быстро будет развиваться ситуация", — ответил он.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991990459.html

https://ria.ru/20241229/ssha-1992023756.html

https://ria.ru/20241229/ukraina-1992009117.html

https://ria.ru/20241229/ukraina-1989895223.html

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