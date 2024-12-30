https://ria.ru/20241230/zaharova-1992073856.html
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией - РИА Новости, 30.12.2024
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале вопросом отреагировала на планы Варшавы построить дорогу к границе с Россией для... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:48:00+03:00
2024-12-30T14:48:00+03:00
2024-12-30T14:48:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале вопросом отреагировала на планы Варшавы построить дорогу к границе с Россией для возможности быстро перебросить войска, если такая необходимость появится. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Душчыка написала, что Польша в 2025 году построит дорогу к Калининградской области России для быстрой переброски войск в случае необходимости. "Пить уже начали, что ли?" — написала Захарова.
https://ria.ru/20241022/zakharova-1979430751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, варшава, мария захарова
В мире, Россия, Польша, Варшава, Мария Захарова
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу для переброски военных к России