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Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией - РИА Новости, 30.12.2024
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14:48 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/zaharova-1992073856.html
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией - РИА Новости, 30.12.2024
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале вопросом отреагировала на планы Варшавы построить дорогу к границе с Россией для... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:48:00+03:00
2024-12-30T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале вопросом отреагировала на планы Варшавы построить дорогу к границе с Россией для возможности быстро перебросить войска, если такая необходимость появится. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Душчыка написала, что Польша в 2025 году построит дорогу к Калининградской области России для быстрой переброски войск в случае необходимости. "Пить уже начали, что ли?" — написала Захарова.
https://ria.ru/20241022/zakharova-1979430751.html
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в мире, россия, польша, варшава, мария захарова
В мире, Россия, Польша, Варшава, Мария Захарова
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией

Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу для переброски военных к России

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале вопросом отреагировала на планы Варшавы построить дорогу к границе с Россией для возможности быстро перебросить войска, если такая необходимость появится.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Душчыка написала, что Польша в 2025 году построит дорогу к Калининградской области России для быстрой переброски войск в случае необходимости.
"Пить уже начали, что ли?" — написала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В МИД прокомментировали угрозу Польши выслать посла России
22 октября, 21:54
 
В миреРоссияПольшаВаршаваМария Захарова
 
 
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