https://ria.ru/20241230/zaharova-1992073856.html

Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией

Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией - РИА Новости, 30.12.2024

Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале вопросом отреагировала на планы Варшавы построить дорогу к границе с Россией для... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:48:00+03:00

2024-12-30T14:48:00+03:00

2024-12-30T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале вопросом отреагировала на планы Варшавы построить дорогу к границе с Россией для возможности быстро перебросить войска, если такая необходимость появится. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Душчыка написала, что Польша в 2025 году построит дорогу к Калининградской области России для быстрой переброски войск в случае необходимости. "Пить уже начали, что ли?" — написала Захарова.

https://ria.ru/20241022/zakharova-1979430751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, польша, варшава, мария захарова