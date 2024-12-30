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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 30.12.2024
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12:23 30.12.2024 (обновлено: 12:25 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/yug-1992062808.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 30.12.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 295 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:23:00+03:00
2024-12-30T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 295 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Курахово и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 295 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак" и два пикапа, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли более 295 военных и танк в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 295 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Курахово и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 295 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак" и два пикапа, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.
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