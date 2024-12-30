https://ria.ru/20241230/yug-1992062808.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 30.12.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 295 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:23:00+03:00

2024-12-30T12:23:00+03:00

2024-12-30T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки более 295 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Курахово и Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 295 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак" и два пикапа, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины