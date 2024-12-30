https://ria.ru/20241230/yakovenko-1992040308.html
Киев и Запад должны оплатить восстановление новых регионов, заявил Яковенко
Киев и Запад должны оплатить восстановление новых регионов, заявил Яковенко - РИА Новости, 30.12.2024
Киев и Запад должны оплатить восстановление новых регионов, заявил Яковенко
У Киева и Запада после отказа от Стамбульских договоренностей есть все основания для возникновения обязательств профинансировать восстановление новых регионов... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:32:00+03:00
2024-12-30T05:32:00+03:00
2024-12-30T05:32:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У Киева и Запада после отказа от Стамбульских договоренностей есть все основания для возникновения обязательств профинансировать восстановление новых регионов России, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. По его словам, после отказа по требованию Запада Киева от Стамбульских договоренностей следует то, что Украина и западные страны ответственны за необходимость России отвоевывать силой свою конституционно закрепленную территорию. "То есть имеются основания для обязательств и тех, и других финансировать восстановление этих регионов России в размерах, которые будут оговорены на основе независимой международной оценки, и с определением механизмов и сроков перевода таких средств в специально созданный российский фонд", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он подчеркнул, что эти выплаты не будут "контрибуцией", как было в случае с Францией после ее поражения в войне с Пруссией, тогда речь шла о покрытии расходов Берлина на войну. "(Это будет - ред.) лишь продолжением ответственности Киева (а также Вашингтона и Брюсселя) за благополучие бывших украинских граждан, которые стали объектом силового подавления со стороны киевского режима после госпереворота в феврале 2014 года (он разорвал конституционное пространство страны) и выбрали свое будущее в составе Российской Федерации", - отметил Яковенко.
https://ria.ru/20241228/yakovenko-1991791633.html
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киев, россия, украина, александр яковенко
Киев, Россия, Украина, Александр Яковенко
Киев и Запад должны оплатить восстановление новых регионов, заявил Яковенко
Яковенко: Киев и Запад должны оплатить восстановление новых регионов России