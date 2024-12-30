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В Одесской области прогремели взрывы, сообщают СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
В Одесской области прогремели взрывы, сообщают СМИ
В Одесской области раздались взрывы, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T00:16:00+03:00
2024-12-30T00:16:00+03:00
2024-12-30T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Одесской области раздались взрывы, сообщают украинские СМИ. "В Одесской области раздаются взрывы, вероятно, работает ПВО", - пишет в своем Telegram-канале "Новости.Live", ссылаясь на мониторинговые каналы. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области объявлена с 23.21 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241229/trevoga-1992029661.html
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одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремели взрывы, сообщают СМИ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области