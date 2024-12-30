https://ria.ru/20241230/vsu-1992075245.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 310 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, 10 боевых бронированных машин, РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:08:00+03:00

2024-12-30T15:08:00+03:00

2024-12-30T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 310 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 45530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1359 боевых бронированных машин, 1237 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241230/merkuris-1992074364.html

https://ria.ru/20241230/pentagon-1992072685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины