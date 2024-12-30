https://ria.ru/20241230/vsu-1992069395.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.12.2024

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска за 10 минут выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T13:52:00+03:00

2024-12-30T13:52:00+03:00

2024-12-30T13:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... 10.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Также с начала понедельника украинские войска сбросили с беспилотников на Никитовский район Горловки два взрывоопасных предмета, отметили в ведомстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241223/vsu-1990820298.html

https://ria.ru/20241229/ataki-1992024645.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол