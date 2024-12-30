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ВСУ потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада"

ВСУ потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада" - РИА Новости, 30.12.2024

ВСУ потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада"

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:31:00+03:00

2024-12-30T12:31:00+03:00

2024-12-30T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Глушковка Харьковской области, Ивановка, Шандриголово, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства Кроме того, они отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. "Потери противника составили свыше 530 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, из них три М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 152 мм пушка "Гиацинт-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М119 американского производства", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241230/karateli-1992040864.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины