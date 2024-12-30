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ВСУ потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада" - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/vsu-1992063354.html
ВСУ потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада"
ВСУ потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада" - РИА Новости, 30.12.2024
ВСУ потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:31:00+03:00
2024-12-30T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Глушковка Харьковской области, Ивановка, Шандриголово, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства Кроме того, они отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. "Потери противника составили свыше 530 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, из них три М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 152 мм пушка "Гиацинт-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М119 американского производства", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241230/karateli-1992040864.html
харьковская область
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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада"

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 530 военных в Харьковской области и ДНР

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Глушковка Харьковской области, Ивановка, Шандриголово, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства
Кроме того, они отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.
"Потери противника составили свыше 530 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, из них три М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 152 мм пушка "Гиацинт-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М119 американского производства", - добавили в МО РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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