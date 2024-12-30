https://ria.ru/20241230/vsu-1992055177.html

Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ

Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024

Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ

Жительница курской Суджи Ирина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации из города были ранены маленькие дети соседей, когда в люк их автомобиля влетел... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:44:00+03:00

2024-12-30T10:44:00+03:00

2024-12-30T10:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджа

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 30 дек – РИА Новости. Жительница курской Суджи Ирина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации из города были ранены маленькие дети соседей, когда в люк их автомобиля влетел украинский дрон. Ирина вместе с супругом, дочерью, мамой и домашним животным спешно выезжали из родной Суджи, когда там началось активное наступление войск ВСУ - в начале августа. "Мы слышали, перед тем как выехать, выстрел такой, знаете, как будто... такой гул, звон даже, это как бьют с танка. Мы когда выехали, никого уже не было… А весь асфальт был... Танки гусеничные они же подробили асфальт. Мы выехали, не было ничего... Машины горели по пути. Мы выехали на кольцо, на трассу, там тоже машины горели по обочинам", – вспоминает эвакуированная. Женщина рассказала, что вскоре после отъезда из Суджи соседка сообщила по телефону, что в люк их автомобиля влетел украинский дрон, серьезно ранив детей. "Я позвонила соседке, она плакала и сказала: "мои дети ранены". В машину влетел дрон, в люк... Люк был закрыт, просто он в него влетел, вот сверху. И ребенку осколки, и в головной мозг, и посекло второго ребенка... Это ужасно, просто ужасно.... Никому не пожелаю пережить то, что пережили мы и эта семья", – сказала она. Сейчас Ирина с семьей проживает в пункте временного размещения в Курске. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241124/dron-1985441646.html

https://ria.ru/20241002/zhitel-1975856985.html

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россия, суджа, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины