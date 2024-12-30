Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/vsu-1992055177.html
Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ
Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024
Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ
Жительница курской Суджи Ирина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации из города были ранены маленькие дети соседей, когда в люк их автомобиля влетел... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T10:44:00+03:00
2024-12-30T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
КУРСК, 30 дек – РИА Новости. Жительница курской Суджи Ирина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации из города были ранены маленькие дети соседей, когда в люк их автомобиля влетел украинский дрон. Ирина вместе с супругом, дочерью, мамой и домашним животным спешно выезжали из родной Суджи, когда там началось активное наступление войск ВСУ - в начале августа. "Мы слышали, перед тем как выехать, выстрел такой, знаете, как будто... такой гул, звон даже, это как бьют с танка. Мы когда выехали, никого уже не было… А весь асфальт был... Танки гусеничные они же подробили асфальт. Мы выехали, не было ничего... Машины горели по пути. Мы выехали на кольцо, на трассу, там тоже машины горели по обочинам", – вспоминает эвакуированная. Женщина рассказала, что вскоре после отъезда из Суджи соседка сообщила по телефону, что в люк их автомобиля влетел украинский дрон, серьезно ранив детей. "Я позвонила соседке, она плакала и сказала: "мои дети ранены". В машину влетел дрон, в люк... Люк был закрыт, просто он в него влетел, вот сверху. И ребенку осколки, и в головной мозг, и посекло второго ребенка... Это ужасно, просто ужасно.... Никому не пожелаю пережить то, что пережили мы и эта семья", – сказала она. Сейчас Ирина с семьей проживает в пункте временного размещения в Курске. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241124/dron-1985441646.html
https://ria.ru/20241002/zhitel-1975856985.html
россия
суджа
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, суджа, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница Курской области рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ

Жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ атаковал машину с детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 30 дек – РИА Новости. Жительница курской Суджи Ирина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации из города были ранены маленькие дети соседей, когда в люк их автомобиля влетел украинский дрон.
Ирина вместе с супругом, дочерью, мамой и домашним животным спешно выезжали из родной Суджи, когда там началось активное наступление войск ВСУ - в начале августа.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Курской области рассказали, как дрон ВСУ сбросил снаряд на сторожа школы
24 ноября, 14:50
"Мы слышали, перед тем как выехать, выстрел такой, знаете, как будто... такой гул, звон даже, это как бьют с танка. Мы когда выехали, никого уже не было… А весь асфальт был... Танки гусеничные они же подробили асфальт. Мы выехали, не было ничего... Машины горели по пути. Мы выехали на кольцо, на трассу, там тоже машины горели по обочинам", – вспоминает эвакуированная.
Женщина рассказала, что вскоре после отъезда из Суджи соседка сообщила по телефону, что в люк их автомобиля влетел украинский дрон, серьезно ранив детей.
"Я позвонила соседке, она плакала и сказала: "мои дети ранены". В машину влетел дрон, в люк... Люк был закрыт, просто он в него влетел, вот сверху. И ребенку осколки, и в головной мозг, и посекло второго ребенка... Это ужасно, просто ужасно.... Никому не пожелаю пережить то, что пережили мы и эта семья", – сказала она.
Сейчас Ирина с семьей проживает в пункте временного размещения в Курске.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Сгоревший автомобиль в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Жительница Курской области рассказала о гибели родственников от дрона ВСУ
2 октября, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала