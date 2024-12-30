Рейтинг@Mail.ru
Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/vsu-1992049793.html
Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ
Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024
Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ
Два поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:45:00+03:00
2024-12-30T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Два поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточены посёлки Химик и Комарова (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр также заявил, что обесточен жилой массив "Строитель". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241229/ataki-1992024645.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ

Мэр Приходько: два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Два поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии обесточены посёлки Химик и Комарова (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр также заявил, что обесточен жилой массив "Строитель".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
При атаках ВСУ на Горловку и Красное в ДНР пострадали пять человек
29 декабря, 22:36
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала