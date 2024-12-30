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Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ
Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024
Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ
Два поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:45:00+03:00
2024-12-30T09:45:00+03:00
2024-12-30T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Два поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточены посёлки Химик и Комарова (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр также заявил, что обесточен жилой массив "Строитель". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241229/ataki-1992024645.html
горловка
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ
Мэр Приходько: два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ