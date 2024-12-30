https://ria.ru/20241230/vsu-1992049793.html

Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ

Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024

Два поселка в Горловке обесточены из-за обстрелов ВСУ

Два поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T09:45:00+03:00

2024-12-30T09:45:00+03:00

2024-12-30T09:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Два поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточены посёлки Химик и Комарова (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Мэр также заявил, что обесточен жилой массив "Строитель". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241229/ataki-1992024645.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол