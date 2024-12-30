https://ria.ru/20241230/voenkomy-1992112672.html
На Украине женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
На Украине женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата - РИА Новости, 30.12.2024
На Украине женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины пытались силой мобилизовать мужчину, однако женщины его отбили, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T22:28:00+03:00
2024-12-30T22:28:00+03:00
2024-12-30T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины пытались силой мобилизовать мужчину, однако женщины его отбили, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) при помощи неизвестного гражданского пытались запаковать мужчину в бусик, но их жертву отбила женщина – видимо, жена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. "Страна.ua" опубликовала видео неудачной попытки мобилизовать мужчину. На кадрах мужчины в военной форме силой заталкивают гражданского в автобус, однако две женщины с криками: "Отпустите человека, вы не имеете права (его задерживать – ред.)" подбежали к автобусу и отбили мужчину. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241230/msek-1992100863.html
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в мире, украина, ровно
На Украине женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
В Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости.
Сотрудники военкомата в Ровно на западе Украины пытались силой мобилизовать мужчину, однако женщины его отбили, сообщает местное издание "Страна.ua
".
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы) при помощи неизвестного гражданского пытались запаковать мужчину в бусик, но их жертву отбила женщина – видимо, жена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" опубликовала видео неудачной попытки мобилизовать мужчину. На кадрах мужчины в военной форме силой заталкивают гражданского в автобус, однако две женщины с криками: "Отпустите человека, вы не имеете права (его задерживать – ред.)" подбежали к автобусу и отбили мужчину.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.