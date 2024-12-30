https://ria.ru/20241230/ukraina-1992082489.html

ЕС нужна новая стратегия по Украине, заявили в Венгрии

ЕС нужна новая стратегия по Украине, заявили в Венгрии - РИА Новости, 30.12.2024

ЕС нужна новая стратегия по Украине, заявили в Венгрии

Евросоюз находится в беде из-за своих неправильных решений в ответ на крупнейший кризис в своей истории, для исцеления нужна альтернативная стратегия в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:24:00+03:00

2024-12-30T16:24:00+03:00

2024-12-30T16:52:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 30 дек - РИА Новости. Евросоюз находится в беде из-за своих неправильных решений в ответ на крупнейший кризис в своей истории, для исцеления нужна альтернативная стратегия в конфликте на Украине, которая приведет к установлению новой системы европейской безопасности, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью газете Magyar Nemzet."Я не хочу увиливать: Европа в беде. Мы видим симптомы болезни, они окружают нас, куда бы мы ни посмотрели. Но где искать причины? Европа находится в беде, потому что она борется с самым большим кризисом в истории Евросоюза, и в последние десять лет она дала целый ряд неправильных ответов на этот кризис. Чтобы Европа снова стала здоровой, мы должны исцелить Евросоюз", - сказал Бока.По его словам, для исцеления необходимо "представить реальную альтернативу реакции ЕС" на конфликт на Украине - "альтернативу, которая дает возможность мира и приведет к новой архитектуре европейской безопасности".Кроме того, нужны также реальные альтернативы миграционной и "зелёной" политике сообщества, а также восстановление полномочий стран-членов, поскольку "сегодня мы беспомощны перед произволом институтов ЕС", отметил министр."Я не питаю больших надежд на внезапное обновление институтов ЕС. Они будут продолжать принимать те же неправильные решения, которые принимали до сих пор, пока политики стран-членов ЕС повсюду не осознают, что игра идет против них", - подчеркнул Бока.Он добавил, что фракция Европарламента "Патриоты за Европу" уже "осознала это и сознательно взяла на себя роль оппозиции институциональной системе ЕС", и назвал последовательное отстаивание этой оппозиционной роли "важнейшей задачей на 2025 год", предсказав, что через несколько лет "Патриоты" станут центром нового европейского большинства.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html

https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире, евросоюз, виктор орбан, владимир путин, европарламент, андрей бабиш, европа, россия