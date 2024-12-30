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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях Украины,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:20:00+03:00
2024-12-30T16:20:00+03:00
2024-12-30T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревога уже объявлялась в указанных областях, спустя некоторое время ее отменили. Согласно данным ресурса, тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 16.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога