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В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов - РИА Новости, 30.12.2024
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18:18 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/turtsiya-1992094874.html
В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов
В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов - РИА Новости, 30.12.2024
В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов
Банду мошенников, заработавших более 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов) на обмане туристов, задержали в Турции, арестованы 12 человек, передает... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:18:00+03:00
2024-12-30T18:18:00+03:00
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СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Банду мошенников, заработавших более 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов) на обмане туристов, задержали в Турции, арестованы 12 человек, передает агентство IHA. Операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение пяти месяцев в девяти турецких провинциях, в том числе в Стамбуле. Подозреваемые размещали фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало и обманывали клиентов, получав деньги за несуществующие бронирования. Речь идет о сотнях пострадавших, отмечает СМИ. "В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 миллиарда 147 миллионов 983 тысячи турецких лир", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, турция, стамбул
В мире, Турция, Стамбул
В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов

IHA: в Турции задержали мошенников, обманувших туристов на 60 миллионов долларов

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Банду мошенников, заработавших более 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов) на обмане туристов, задержали в Турции, арестованы 12 человек, передает агентство IHA.
Операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение пяти месяцев в девяти турецких провинциях, в том числе в Стамбуле. Подозреваемые размещали фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало и обманывали клиентов, получав деньги за несуществующие бронирования. Речь идет о сотнях пострадавших, отмечает СМИ.
"В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 миллиарда 147 миллионов 983 тысячи турецких лир", - говорится в сообщении агентства.
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