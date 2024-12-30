https://ria.ru/20241230/turtsiya-1992094874.html

В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов

В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов - РИА Новости, 30.12.2024

В Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов

Банду мошенников, заработавших более 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов) на обмане туристов, задержали в Турции, арестованы 12 человек, передает... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:18:00+03:00

2024-12-30T18:18:00+03:00

2024-12-30T18:18:00+03:00

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СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Банду мошенников, заработавших более 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов) на обмане туристов, задержали в Турции, арестованы 12 человек, передает агентство IHA. Операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение пяти месяцев в девяти турецких провинциях, в том числе в Стамбуле. Подозреваемые размещали фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало и обманывали клиентов, получав деньги за несуществующие бронирования. Речь идет о сотнях пострадавших, отмечает СМИ. "В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 миллиарда 147 миллионов 983 тысячи турецких лир", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991891782.html

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в мире, турция, стамбул