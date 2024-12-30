https://ria.ru/20241230/turtsija-1992092023.html

Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем

Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем - РИА Новости, 30.12.2024

Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем

Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения, говорится в заявлении Центра по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:58:00+03:00

2024-12-30T17:58:00+03:00

2024-12-30T17:58:00+03:00

в мире

турция

израиль

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. В ряде израильских, а затем и с перепечаткой в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с администрацией Израиля для восстановления отношений между двумя странами. "Не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям. В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что "Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи". С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как "Эрдоган позвонил в Израиль", - говорится в заявлении. В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивается, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.

https://ria.ru/20241220/erdogan-1990407342.html

турция

израиль

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, израиль, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган