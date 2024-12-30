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Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем - РИА Новости, 30.12.2024
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17:58 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/turtsija-1992092023.html
Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем
Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем - РИА Новости, 30.12.2024
Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем
Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения, говорится в заявлении Центра по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:58:00+03:00
2024-12-30T17:58:00+03:00
в мире
турция
израиль
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. В ряде израильских, а затем и с перепечаткой в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с администрацией Израиля для восстановления отношений между двумя странами. "Не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям. В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что "Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи". С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как "Эрдоган позвонил в Израиль", - говорится в заявлении. В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивается, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.
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в мире, турция, израиль, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем

Администрация Эрдогана: отношения между Турцией с Израилем полностью разорваны

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 30 дек - РИА Новости. Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
В ряде израильских, а затем и с перепечаткой в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с администрацией Израиля для восстановления отношений между двумя странами.
«
"Не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям. В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что "Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи". С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как "Эрдоган позвонил в Израиль", - говорится в заявлении.
В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивается, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Турция продолжит загонять Израиль в угол, заявил Эрдоган
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В миреТурцияИзраильАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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