https://ria.ru/20241230/trevoga-1992090939.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:49:00+03:00

2024-12-30T17:49:00+03:00

2024-12-30T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревога была объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили. Согласно данным ресурса, тревога в Черниговской области звучит с 17.23 мск, в остальных регионах она была объявлена в 17.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241230/vsu-1992075245.html

https://ria.ru/20241230/svo-1992065945.html

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире