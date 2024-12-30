https://ria.ru/20241230/trevoga-1992090939.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:49:00+03:00
2024-12-30T17:49:00+03:00
2024-12-30T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревога была объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили. Согласно данным ресурса, тревога в Черниговской области звучит с 17.23 мск, в остальных регионах она была объявлена в 17.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992075245.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу