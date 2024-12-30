https://ria.ru/20241230/trevoga-1992036753.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T03:26:00+03:00

2024-12-30T03:26:00+03:00

2024-12-30T03:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

черниговская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревогу в Сумской области объявили в 23.37 мск, в Черниговской – в 02.15. Ранее тревога также объявлялась в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, однако позже была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241230/vzryvy-1992031124.html

украина

россия

черниговская область

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украина, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины