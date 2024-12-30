Кто придумал Новый год: история и традиции праздника
История Нового года. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Кто придумал отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января и как появился этот обычай, когда праздник стал общенациональным торжеством, традиции для создания новогодней атмосферы в России и других странах, краткая история возникновения Нового года от древней Руси до современности —в материале РИА Новости.
История Нового года
Новый год — любимый праздник не только детей, но и взрослых. В разные эпохи началом Нового года считались разные даты. Отмечали праздник весной, зимой и осенью.
В языческой Руси
Доподлинно неизвестно, как отмечали Новый год в древней Руси. По некоторым летописным источникам, празднование связывали с возрождением природы, торжество совпадало с днем весеннего равноденствия — 22 марта. По другой версии, праздник отмечали в Масленицу: проводы зимы и встреча весны знаменовали начало нового жизненного цикла. Также есть данные, согласно которым язычники на Руси почитали в качестве божества деда Трескуна. А Новый год отмечали в день зимнего солнцеворота в декабре. Он считался самым коротким и холодным днем в году.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси"
Девушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси"
После крещения Руси
Система хронологии по Юлианскому календарю предусматривала разделение по месяцам, а официальной датой Нового года было 1 марта. С принятием христианства на Руси в 988 году появилось новое летоисчисление. По византийскому календарю празднование Нового года было перенесено на 1 сентября. Разногласия о том, когда отмечать праздник — весной или осенью продолжались вплоть до ХV века. В 1492 году Иоанн III издал указ, в котором официальной датой празднования Нового года и для церкви и для мирян стало 1 сентября. В Москве проходили пышные торжества, гулянья в полночь сопровождал пушечный выстрел, а церкви звонили в колокола.
Во времена Петра Первого
Привычное сегодня наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января ввел в 1699 году российский император Петр I.
Указ Петра Первого о праздновании Нового года 1 января
По указу Петра I от 20 декабря 1699 года Россия перешла на новое летоисчисление, празднование начала года с 1 сентября официально перенесли на 1 января. В документе были обозначены и первые традиции проведения торжества, схожие с обычаями европейских стран. Так, по царскому указу новый 1700 год в Москве отмечался целую неделю, и каждый вечер возле Кремля гремели пушки. Людям предписывалось украшать дома и ворота еловыми, сосновыми, можжевеловыми деревьями или хвойными ветками и поздравлять друг друга с наступлением Нового года. А во дворах по вечерам жечь солому и хворост, зажигать смоляные бочки, также палить из мушкетов и ружей.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкНовогодний вечер в одном из московских клубов. 1938 год
Новогодний вечер в одном из московских клубов. 1938 год
В советское время
По-настоящему общенациональным праздником Новый год стал именно в советское время. Празднование Нового Года официально было признано 1 января в 1948 году, власти сделали этот день выходным для всех. Этому предшествовал запрет на празднование Рождества. Так, в конце 20-х годов прошлого столетия существовали специальные отряды, которые патрулировали улицы и всматривались в окна с целью выяснить, что происходит в домах. А в 30-е годы власти запретили отождествлять елку, подарки и Деда Мороза с религиозными символами.
Застолье по случаю встречи Нового года одним из первых описал Аркадий Гайдар в рассказе "Чук и Гек" в 1939 году. В советское время широкое распространение получили традиционные новогодние песни и появились особые атрибуты праздничного стола — салат "оливье", мандарины и "селедка под шубой". На смену Вифлеемской елочной звезде пришла красная пятиконечная, а восковые свечи заменили электрические гирлянды. С 1954 года для детей и молодежи стали проводить кремлевскую елку, на сказочные представления и по сей день собираются ребята из разных уголков страны.
С 1970-х годов появилась традиция, ставшая ежегодной — слушать торжественное обращение главы государства к народу и загадывать желания под бой курантов.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкДед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов. 1960 год
Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов. 1960 год
В современной России
Приготовления к главному празднику года в России начинаются уже с начала зимы. На улицах городов появляются украшенные елки, световые инсталляции, ледяные скульптуры, снеговики и фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года по восточному календарю. На центральных площадях проходят праздничные представления. Традиционно организуют детские утренники, где ребята принимают участие в маскараде, играют, поют песни и танцуют вокруг елки, рассказывают стихи и получают подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Семьи украшают свои дома и квартиры, стараются избавиться от всего старого и ненужного, наряжают елку, готовят подарки. По традиции празднование 31 декабря начинается примерно в 23 часа. За ужином обычно звучит тост за уходящий год, вспоминают все счастливые события, которые он принес. Президент в эфире ТВ подводит итоги года и поздравляет всех граждан России с Новым годом. Под звуки курантов загадывают самые заветные желания и поздравляют друг друга с наступлением Нового года, зажигают бенгальские огни и запускают фейерверки.
Традиции и обычаи
Традиции и обычаи празднования Нового года в России складывались столетиями. Украшать дома хвойными деревьями и ветвями, писать письма Деду Морозу, наряжаться в новую одежду, избавляться от всего ненужного, раздавать долги и прощать обиды, дарить друг другу подарки, собираться вместе за праздничным столом — эти и другие традиции неизменно соблюдаются и сегодня. Главным развлечением у простых людей было катание на санях и ледяных горках. Со времен правления Петра I стал популярным обычай запускать фейерверки.
"Одной из новогодних традиций во многих странах стало дарение поздравительных открыток. Они быстро и точно реагировали на настроения в обществе, — говорит Марина Бочарова, культуролог, преподаватель Московской международной академии. — Золотой век открыток — конец 19-го - начало 20 века. Новогодние почтовые карточки, как называли открытки, появились в 1897 году. Многие знаменитые художники не стеснялись брать заказы на оформление открыток. Иван Шишкин, Илья Репин, Иван Билибин и многие другие рисовали иллюстрации для лицевой стороны карточки. Чаще всего изображали новогодние пейзажи, сценки с детьми, подковы как символ удачи или ангелов. Или рисовали поезда, которые мчались через снег и лес, демонстрируя развитие техники. Какой-либо цензуры не было, и открытки выпускали многие типографии".
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По словам эксперта, в советское время выпуск любых открыток был взят под контроль государства. И новогодние открытки оказались под запретом вместе с самими праздниками. Их выпуск возобновился только в 1941 году. Сюжеты иллюстраций, конечно же, были военные. Уже после окончания Великой Отечественной войны они сменились на повседневные. К слову, по темам изображений открыток можно отслеживать политические, социальные и культурные изменения в государстве. Так после полета Юрия Гагарина в космос на поздравительных карточках появляется космонавт с ракетой. В 60-70-е на открытках изображают телевизор и механические детские игрушки. В это время они еще были предметами роскоши. Но самый популярный "политический" сюжет — это Кремль с курантами, изображение выпускалось миллионными тиражами до начала 90-х. В наши дни открытка остается одним из традиционных подарков.
Символика и атрибуты
Существует немало предметов и образов, которые ассоциируются с главным зимним торжеством. Но самые популярные — нарядная елка, добрый Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка, праздничный стол с угощениями. Также согласно китайскому календарю каждый год символизирует тотемное животное.
Новогодняя елка
Символом Нового года ёлка стала не сразу. Дело в том, что в русских погребальных обрядах использовалась ель и сосна, именно поэтому люди не желали нести в дом хвойные деревья. С петровских времен появилась традиция украшать дома ветками хвои. В середине XIX века аристократы наряжали рождественскую елку и соревновались, чья выше и богаче украшена. А вот среди крестьян этот обычай не приживался вплоть до 1930 года.
Сегодня елка, украшенная покупными и самодельными игрушками, мишурой и гирляндами, лакомствами в виде расписных пряников и конфет – неотъемлемый атрибут праздника. Пушистая зеленая красавица занимает почётное место в каждом доме и радует глаз. Вокруг нее дети водят хороводы и, конечно же, под елочкой оставляют презенты.
Дед Мороз и Снегурочка
Несомненно, самые любимые персонажи новогоднего праздника - Дед Мороз и Снегурочка. Новогодний волшебник появился в России к ХХ веку, а прообразом Деда Мороза считаются сразу несколько персонажей: языческий колдун Карачун (Трескун), сказочный персонаж Морозко, Святой Николай Чудотворец. Дедушка Мороз на упряжке с огромным мешком подарков никогда не отправляется в путь без своей помощницы — внучки Снегурочки. Они вместе одаривают детей подарками.
Новогодний стол
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПраздничный стол во время встречи Нового года
Праздничный стол во время встречи Нового года
Еще наши предки в новогоднюю ночь накрывали на стол щедрое угощение. Сегодня наряду с традиционными яствами — салатами и бутербродами с икрой, шампанским и мандаринами принято накрывать стол с учётом восточного гороскопа и обязательно учитывать, что понравится символу года.
Старый Новый год
Россия —страна, где Новый год встречают рекордное количество раз за день (по разным часовым поясам). Кроме того, в России в ночь с 13 на 14 января установился обычай праздновать Старый Новый год. Впервые он отмечался 14 января 1919 года.
В 1918 году власти приняли решение следовать примеру прогрессивных стран и издали декрет о новом летоисчислении — вместо юлианского календаря официальным стало григорианское летоисчисление. И начиная с XX века между двумя календарями разница составляет 13 дней. Русская православная церковь отказалась принять новый календарь, так появились две даты торжества — Новый год и старый Новый год (по григорианскому календарю 14 января соответствует 1 января юлианского).
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовогодняя елка с игрушками и декоративной фигурой у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
Новогодняя елка с игрушками и декоративной фигурой у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
История праздника в других странах
Новый год —это праздник, который любят во всем мире. В разных странах он отмечается в определенное время и имеет свои новогодние традиции, обычаи и ритуалы.
Раньше всех Новый год отпраздновал Израиль — осенью, в этом году отмечать начали 22 сентября и закончили 24-го. Согласно древней традиции праздник Рош-ха-Шан приходится на новую луну в месяце тишрей — седьмом месяце еврейского календаря. Это время переосмысления, покаяния и надежд. При этом израильтяне отмечают не 2025 год, а 5786-й.
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В Китае новый год наступает во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния и гуляния длятся целых 15 дней. Обычно период новолуния выпадает с февраля по март. Жители Поднебесной освобождаются от работы и вместе с семьей и друзьями принимают участие в карнавалах, театральных представлениях, фестивале фонарей, сжигают благовония, разбрасывают по дому апельсины (всего 108 штук). В выборе праздничного наряда и убранстве жилища особое значение имеет красный цвет.
В Испании новый год отмечают с 31 декабря на 1 января, а для каждого участника праздничного застолья заранее подготавливают двенадцать виноградин (число ягод совпадает с количеством ударов новогоднего колокола). Испанцы верят, что год обязательно будет успешным, если за двенадцать ударов успеть съесть все плоды.
В Японии праздник отмечают с 28 декабря по 4 января. Перед Новым годом японцы традиционно проводят ритуал омовения, после чего облачаются в новое кимоно. Символом счастья, удачи и достатка считаются кораблики с рисом. А вместо елей в домах ставят бамбуковые или ивовые ветви, украшенные цветами, фруктами, шариками и рисовыми колобками.
Новогодняя елка
В Италии согласно традиции вступать в Новый год нужно с чистого листа, выбросив все старое и ненужное. Поэтому у итальянцев существует давняя традиция накануне праздника выбрасывать старые вещи из окон своих домов, но только не тяжелые предметы мебели или посуду, а мелкий мусор и старые бумаги.