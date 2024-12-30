https://ria.ru/20241230/svo-1992063240.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 30.12.2024

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 175 военнослужащих, самоходное артиллерийское орудие Paladin и орудие М119,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:28:00+03:00

2024-12-30T12:28:00+03:00

2024-12-30T12:34:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 175 военнослужащих, самоходное артиллерийское орудие Paladin и орудие М119, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Богатырь, Зеленое Поле и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241229/vsu-1992018459.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)