https://ria.ru/20241230/spetsoperatsiya-1992078258.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:51:00+03:00

2024-12-30T16:51:00+03:00

2024-12-30T16:51:00+03:00

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 декабря 2024 годЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 21 контратаку ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 143 районов скопления живой силы и техники, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады хранения, пункты управления и места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 65 беспилотников самолетного типа и четыре снаряда системы HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 310 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38 878 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 103 танка и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 20 093 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 644 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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