https://ria.ru/20241230/spetsoperatsiya-1992039879.html

В зону спецоперации доставили новогодние ели и украшения

В зону спецоперации доставили новогодние ели и украшения - РИА Новости, 30.12.2024

В зону спецоперации доставили новогодние ели и украшения

Новогодние ели и украшения доставлены для бойцов группировки "Центр" в зону спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T05:13:00+03:00

2024-12-30T05:13:00+03:00

2024-12-30T05:13:00+03:00

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Новогодние ели и украшения доставлены для бойцов группировки "Центр" в зону спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения материально-технического обеспечения группировки войск "Центр" доставили новогодние ели и украшения военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. <…> Бойцы группировки получили украшения, живые и компактные искусственные елки для установки в блиндажах и заглубленных временных полевых пунктах размещения личного состава", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве добавили, что создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет военнослужащим немного расслабиться, почувствовать себя как дома. Это существенно повышает морально-психологическое состояние бойцов и их способность выполнять свои боевые задачи в различных условиях обстановки. "Данные елки прибывают из регионов России на наш склад, далее мы передаем их в подразделения и военные госпиталя, чтобы в блиндажах царил домашний очаг и уют", - рассказал командир взвода прапорщик Александр Горевой.

https://ria.ru/20241229/ukraina-1992009117.html

https://ria.ru/20241229/ssha-1992023756.html

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