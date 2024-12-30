Рейтинг@Mail.ru
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над Днепром - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/spetsoperatsiya-1992039491.html
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над Днепром
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над Днепром - РИА Новости, 30.12.2024
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над Днепром
Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" российской группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии над левым берегом РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:07:00+03:00
2024-12-30T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778745_0:234:3176:2021_1920x0_80_0_0_1546658e205dc771f39056d57cf100f0.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 дек - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" российской группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии над левым берегом Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе несения боевого дежурства над левым берегом Днепра была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный БПЛА противника. В результате грамотных действий расчета ПВО цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны с расстояния более 10 километров", - сообщили в оборонном ведомстве. Оборудование зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА противника на дистанции более 10 километров. После уничтожения цели расчет оперативно уехал на перезарядку. За последний месяц зенитчики на закрепленном за ними участке сбили более десятка целей. Работают без промахов и надежно защищают небо от вражеских атак. Расчет ЗРК "Оса-АКМ" представлен к государственным наградам. Расчеты зенитного ракетного полка несут круглосуточное боевое дежурство и выполняют задачи по воздушному прикрытию подразделений на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20241229/vsu-1992018459.html
https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356507.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778745_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_d8ccb85a9313c84de6dbbd20f704ef5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над Днепром

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над левым берегом Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 30 дек - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" российской группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии над левым берегом Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе несения боевого дежурства над левым берегом Днепра была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный БПЛА противника. В результате грамотных действий расчета ПВО цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны с расстояния более 10 километров", - сообщили в оборонном ведомстве.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
На Западе раскрыли леденящую душу правду о ВСУ
Вчера, 20:32
Оборудование зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА противника на дистанции более 10 километров. После уничтожения цели расчет оперативно уехал на перезарядку.
За последний месяц зенитчики на закрепленном за ними участке сбили более десятка целей. Работают без промахов и надежно защищают небо от вражеских атак. Расчет ЗРК "Оса-АКМ" представлен к государственным наградам.
Расчеты зенитного ракетного полка несут круглосуточное боевое дежурство и выполняют задачи по воздушному прикрытию подразделений на левом берегу Днепра.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Расчет ЗРПК "Тунгуска-М" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области
26 декабря, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала