https://ria.ru/20241230/spetsoperatsiya-1992039491.html

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над Днепром

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над Днепром - РИА Новости, 30.12.2024

Расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ над Днепром

Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" российской группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии над левым берегом РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T05:07:00+03:00

2024-12-30T05:07:00+03:00

2024-12-30T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 30 дек - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" российской группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии над левым берегом Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе несения боевого дежурства над левым берегом Днепра была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный БПЛА противника. В результате грамотных действий расчета ПВО цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны с расстояния более 10 километров", - сообщили в оборонном ведомстве. Оборудование зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные БПЛА противника на дистанции более 10 километров. После уничтожения цели расчет оперативно уехал на перезарядку. За последний месяц зенитчики на закрепленном за ними участке сбили более десятка целей. Работают без промахов и надежно защищают небо от вражеских атак. Расчет ЗРК "Оса-АКМ" представлен к государственным наградам. Расчеты зенитного ракетного полка несут круглосуточное боевое дежурство и выполняют задачи по воздушному прикрытию подразделений на левом берегу Днепра.

https://ria.ru/20241229/vsu-1992018459.html

https://ria.ru/20241226/spetsoperatsiya-1991356507.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)