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Слуцкий прокомментировал заявление Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 30.12.2024
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21:40 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/slutskij-1992110806.html
Слуцкий прокомментировал заявление Байдена о помощи Украине
Слуцкий прокомментировал заявление Байдена о помощи Украине - РИА Новости, 30.12.2024
Слуцкий прокомментировал заявление Байдена о помощи Украине
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент США Джо Байден "с блеском" может отчитаться о выплатах на поддержку режима... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T21:40:00+03:00
2024-12-30T21:40:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент США Джо Байден "с блеском" может отчитаться о выплатах на поддержку режима Владимира Зеленского, которые нанесли ущерб американским налогоплательщикам, но не помогли Киеву нанести стратегическое поражение России в прокси-войне Запада. Ранее Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Кроме того, он отметил, что Пентагон находится в процессе передачи Киеву "сотен тысяч" артиллерийских боеприпасов и тысяч ракет. "Последний украинский залп Байдена по Трампу американским налогоплательщикам. В режиме "хромой утки" он спешит объявить о выделении транша в 2,5 миллиарда долларов режиму просроченного Зеленского. Выполнил ли Байден обязательства, взятые перед избирателями США? Не факт. Зато он вполне может "с блеском" отчитаться о 100-процентных выплатах на поддержку неонацисткой хунты", - написал депутат в своем Telegram-канале. Депутат напомнил, что Вашингтон полностью использовали средства, выделенные в 2024 году американским Конгрессом Украине, а общий объем военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов при Джо Байдене, по данным Пентагона, превысил 65 миллиардов долларов. "Помогли ли они Зеленскому? Конечно, нет. Укрофашисты терпят поражение по всей линии фронта. Уходящий 2024 год был в этом плане переломным, а 2025 обещает стать годом Победы России", - добавил парламентарий. Слуцкий также заявил, что следует ещё посмотреть на то, является ли реакция представителей будущей администрации Белого дома, а именно Илона Маска, который назвал Зеленского "чемпионом всех времен" по "ограблению" США, сигналом того, что Дональд Трамп и его команда не допустят подобного разграбления бюджетных средств и опустошения карманов американцев. "Очевидно одно - все эти средства сгорели в топке прокси-войны против России. Дорогостоящей и абсолютно нереальной оказалась антироссийская фантазия евроатлантических "ястребов" нанести нам "стратегическое поражение", победить и ослабить русский народ", - заключил он. Американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен за "одно из величайших ограблений" США. Таким образом Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который прокомментировал выделение США 2,5 миллиарда долларов Украине, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен". В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html
https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html
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В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал заявление Байдена о помощи Украине

Слуцкий: Байден может с блеском отчитаться о выплатах на поддержку Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент США Джо Байден "с блеском" может отчитаться о выплатах на поддержку режима Владимира Зеленского, которые нанесли ущерб американским налогоплательщикам, но не помогли Киеву нанести стратегическое поражение России в прокси-войне Запада.
Ранее Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следует из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Кроме того, он отметил, что Пентагон находится в процессе передачи Киеву "сотен тысяч" артиллерийских боеприпасов и тысяч ракет.
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"Последний украинский залп Байдена по Трампу американским налогоплательщикам. В режиме "хромой утки" он спешит объявить о выделении транша в 2,5 миллиарда долларов режиму просроченного Зеленского. Выполнил ли Байден обязательства, взятые перед избирателями США? Не факт. Зато он вполне может "с блеском" отчитаться о 100-процентных выплатах на поддержку неонацисткой хунты", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что Вашингтон полностью использовали средства, выделенные в 2024 году американским Конгрессом Украине, а общий объем военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов при Джо Байдене, по данным Пентагона, превысил 65 миллиардов долларов.
"Помогли ли они Зеленскому? Конечно, нет. Укрофашисты терпят поражение по всей линии фронта. Уходящий 2024 год был в этом плане переломным, а 2025 обещает стать годом Победы России", - добавил парламентарий.
Слуцкий также заявил, что следует ещё посмотреть на то, является ли реакция представителей будущей администрации Белого дома, а именно Илона Маска, который назвал Зеленского "чемпионом всех времен" по "ограблению" США, сигналом того, что Дональд Трамп и его команда не допустят подобного разграбления бюджетных средств и опустошения карманов американцев.
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"Очевидно одно - все эти средства сгорели в топке прокси-войны против России. Дорогостоящей и абсолютно нереальной оказалась антироссийская фантазия евроатлантических "ястребов" нанести нам "стратегическое поражение", победить и ослабить русский народ", - заключил он.
Американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен за "одно из величайших ограблений" США. Таким образом Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который прокомментировал выделение США 2,5 миллиарда долларов Украине, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен".
В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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