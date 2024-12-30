Слуцкий прокомментировал заявление Байдена о помощи Украине
Слуцкий: Байден может с блеском отчитаться о выплатах на поддержку Зеленского
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что президент США Джо Байден "с блеском" может отчитаться о выплатах на поддержку режима Владимира Зеленского, которые нанесли ущерб американским налогоплательщикам, но не помогли Киеву нанести стратегическое поражение России в прокси-войне Запада.
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"Последний украинский залп Байдена по Трампу американским налогоплательщикам. В режиме "хромой утки" он спешит объявить о выделении транша в 2,5 миллиарда долларов режиму просроченного Зеленского. Выполнил ли Байден обязательства, взятые перед избирателями США? Не факт. Зато он вполне может "с блеском" отчитаться о 100-процентных выплатах на поддержку неонацисткой хунты", - написал депутат в своем Telegram-канале.
"Помогли ли они Зеленскому? Конечно, нет. Укрофашисты терпят поражение по всей линии фронта. Уходящий 2024 год был в этом плане переломным, а 2025 обещает стать годом Победы России", - добавил парламентарий.
Слуцкий также заявил, что следует ещё посмотреть на то, является ли реакция представителей будущей администрации Белого дома, а именно Илона Маска, который назвал Зеленского "чемпионом всех времен" по "ограблению" США, сигналом того, что Дональд Трамп и его команда не допустят подобного разграбления бюджетных средств и опустошения карманов американцев.
"Очевидно одно - все эти средства сгорели в топке прокси-войны против России. Дорогостоящей и абсолютно нереальной оказалась антироссийская фантазия евроатлантических "ястребов" нанести нам "стратегическое поражение", победить и ослабить русский народ", - заключил он.
Американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен за "одно из величайших ограблений" США. Таким образом Маск отреагировал на пост пользователя в социальной сети X, который прокомментировал выделение США 2,5 миллиарда долларов Украине, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен".
В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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