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ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/sklad-1992047039.html
ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах
ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах
Ударом разрушен склад ВСУ в городе Сумы на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:54:00+03:00
2024-12-30T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
украина
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Ударом разрушен склад ВСУ в городе Сумы на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА – ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", - сказал Лебедев. По его словам, также удар нанесен по городу Лозовая Харьковской области. "На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", - добавил Лебедев.
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сумы, украина, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах

ВС РФ уничтожили склад ВСУ в городе Сумы

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Ударом разрушен склад ВСУ в городе Сумы на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА – ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", - сказал Лебедев.
По его словам, также удар нанесен по городу Лозовая Харьковской области.
"На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", - добавил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеСумыУкраинаХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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