https://ria.ru/20241230/sklad-1992047039.html
ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах
ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах
Ударом разрушен склад ВСУ в городе Сумы на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:54:00+03:00
2024-12-30T08:54:00+03:00
2024-12-30T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
украина
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Ударом разрушен склад ВСУ в городе Сумы на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА – ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", - сказал Лебедев. По его словам, также удар нанесен по городу Лозовая Харьковской области. "На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20241229/vojska-1991974146.html
сумы
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, украина, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах
ВС РФ уничтожили склад ВСУ в городе Сумы