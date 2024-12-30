https://ria.ru/20241230/sklad-1992047039.html

ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах

ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах - РИА Новости, 30.12.2024

ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Сумах

Ударом разрушен склад ВСУ в городе Сумы на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:54:00+03:00

2024-12-30T08:54:00+03:00

2024-12-30T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

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харьковская область

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Ударом разрушен склад ВСУ в городе Сумы на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА – ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", - сказал Лебедев. По его словам, также удар нанесен по городу Лозовая Харьковской области. "На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20241229/vojska-1991974146.html

сумы

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сумы, украина, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины