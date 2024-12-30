https://ria.ru/20241230/siriya-1992032163.html

СМИ: курды пытаются убедить США не выводить войска из Сирии

СМИ: курды пытаются убедить США не выводить войска из Сирии - РИА Новости, 30.12.2024

СМИ: курды пытаются убедить США не выводить войска из Сирии

Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) при посредничестве Израиля пытаются убедить США не выводить войска из Сирии, пишет турецкая проправительственная газета... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T00:46:00+03:00

2024-12-30T00:46:00+03:00

2024-12-30T00:46:00+03:00

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АНКАРА, 29 дек - РИА Новости. Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) при посредничестве Израиля пытаются убедить США не выводить войска из Сирии, пишет турецкая проправительственная газета Yeni Şafak, ссылаясь в том числе на открытые израильские источники. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном 28 декабря заявил о недопустимости того, чтобы курдские боевики укрывались на территории Сирии. Газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Турция готовит "большой план" по ликвидации РПК в Сирии, издание не исключало проведения совместной военной операции Анкары и Дамаска. "Израильское государственное телевидение KAN сообщило, что террористическая организация PПK/YPG, занимающая северо-восточную часть Сирии, обратилась к Израилю за помощью в том, чтобы убедить вашингтонскую администрацию не выводить войска США из региона", - пишет издание. По данным газеты, РПК/YPG находится в состоянии "тревоги и паники" из-за возможности вывода США своих войск из Сирии. "Неназванный террорист PПK/YPG сказал KAN, что если Израиль окажет политическую поддержку организации на международных площадках и убедит команду избранного президента США Дональда Трампа продолжать поддерживать "международную коалицию" в Сирии и прекратить "угрозы со стороны Турции", это станет историческим поворотным моментом в отношениях между PПК/YPG и Израилем", - говорится в публикации. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* (запрещена в РФ).* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html

https://ria.ru/20241212/turtsija-1988758850.html

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в мире, справки, сирия, сша, израиль, башар асад, хакан фидан, энтони блинкен, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024