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В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств - РИА Новости, 30.12.2024
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10:10 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/rossija-1992051360.html
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств - РИА Новости, 30.12.2024
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2025 года с целью избежания дефицита медикаментов и перебоев с поставками в... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2025 года с целью избежания дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, сообщили в российском кабмине. "До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте кабмина. В правительстве РФ отметили, что речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. "Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы", - пояснили в кабмине. Решение о продаже лекарств в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия. Ранее правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года.
https://ria.ru/20241203/lekarstva-1986995159.html
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общество, россия
Общество, Россия
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств на 2025 год

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2025 года с целью избежания дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, сообщили в российском кабмине.
"До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте кабмина.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Россия нарастила покупки лекарств у Японии
3 декабря, 03:22
В правительстве РФ отметили, что речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.
"Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы", - пояснили в кабмине.
Решение о продаже лекарств в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия.
Ранее правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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12 декабря, 06:33
 
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