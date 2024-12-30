https://ria.ru/20241230/rossija-1992051360.html

В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств - РИА Новости, 30.12.2024

В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2025 года с целью избежания дефицита медикаментов и перебоев с поставками в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:10:00+03:00

2024-12-30T10:10:00+03:00

2024-12-30T10:10:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2025 года с целью избежания дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, сообщили в российском кабмине. "До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении на сайте кабмина. В правительстве РФ отметили, что речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. "Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы", - пояснили в кабмине. Решение о продаже лекарств в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия. Ранее правительство России продлило упрощенный порядок государственной регистрации отдельных лекарств и медицинских изделий до конца 2027 года.

https://ria.ru/20241203/lekarstva-1986995159.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия