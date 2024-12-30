https://ria.ru/20241230/rossija-1992051153.html
Яковенко рассказал о новом поле технологического соперничества
Яковенко рассказал о новом поле технологического соперничества - РИА Новости, 30.12.2024
Яковенко рассказал о новом поле технологического соперничества
Новым полем технологического соперничества станет состязание в области интеллектуальных систем, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T10:06:00+03:00
2024-12-30T10:06:00+03:00
2024-12-30T10:06:00+03:00
технологии
россия
александр яковенко
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новым полем технологического соперничества станет состязание в области интеллектуальных систем, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Состязание в области интеллектуальных систем станет новым полем технологического соперничества, где успех зависит не только от качества и количества цифрового оборудования и программного обеспечения, но также от объемов и качества данных, на которых эти системы обучаются", - сказал Яковенко. Он добавил, что за год возросли возможности для генерации и распространения дезинформации и фейковых новостей, влияя на общественное мнение, политическую стабильность в отдельных странах и международные отношения в целом. По его словам, сегодня в мире разворачивается соперничество за доступ к большим данным. "В этом контексте массив информации, накопленный за десятилетия работы медиагруппы "России сегодня", в том числе фактологические новости для российских разработчиков систем искусственного интеллекта, представляет огромную ценность", - заключил Яковенко.
https://ria.ru/20241226/pravitelstvo-1991401465.html
https://ria.ru/20240809/rossija-1965134711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, александр яковенко
Технологии, Россия, Александр Яковенко
Яковенко рассказал о новом поле технологического соперничества
Яковенко: развитие интеллектуальных систем станет новым полем соперничества
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новым полем технологического соперничества станет состязание в области интеллектуальных систем, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко.
"Состязание в области интеллектуальных систем станет новым полем технологического соперничества, где успех зависит не только от качества и количества цифрового оборудования и программного обеспечения, но также от объемов и качества данных, на которых эти системы обучаются", - сказал Яковенко
.
Он добавил, что за год возросли возможности для генерации и распространения дезинформации и фейковых новостей, влияя на общественное мнение, политическую стабильность в отдельных странах и международные отношения в целом.
По его словам, сегодня в мире разворачивается соперничество за доступ к большим данным. "В этом контексте массив информации, накопленный за десятилетия работы медиагруппы "России сегодня", в том числе фактологические новости для российских разработчиков систем искусственного интеллекта, представляет огромную ценность", - заключил Яковенко.