https://ria.ru/20241230/rossija-1992051153.html

Яковенко рассказал о новом поле технологического соперничества

Яковенко рассказал о новом поле технологического соперничества - РИА Новости, 30.12.2024

Яковенко рассказал о новом поле технологического соперничества

Новым полем технологического соперничества станет состязание в области интеллектуальных систем, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:06:00+03:00

2024-12-30T10:06:00+03:00

2024-12-30T10:06:00+03:00

технологии

россия

александр яковенко

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новым полем технологического соперничества станет состязание в области интеллектуальных систем, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Состязание в области интеллектуальных систем станет новым полем технологического соперничества, где успех зависит не только от качества и количества цифрового оборудования и программного обеспечения, но также от объемов и качества данных, на которых эти системы обучаются", - сказал Яковенко. Он добавил, что за год возросли возможности для генерации и распространения дезинформации и фейковых новостей, влияя на общественное мнение, политическую стабильность в отдельных странах и международные отношения в целом. По его словам, сегодня в мире разворачивается соперничество за доступ к большим данным. "В этом контексте массив информации, накопленный за десятилетия работы медиагруппы "России сегодня", в том числе фактологические новости для российских разработчиков систем искусственного интеллекта, представляет огромную ценность", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20241226/pravitelstvo-1991401465.html

https://ria.ru/20240809/rossija-1965134711.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, александр яковенко