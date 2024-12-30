https://ria.ru/20241230/roskomnadzor-1992113045.html

Роскомнадзор уточнил порядок ведения реестра владельцев каналов в соцсетях

Роскомнадзор уточнил порядок ведения реестра владельцев каналов в соцсетях - РИА Новости, 30.12.2024

Роскомнадзор уточнил порядок ведения реестра владельцев каналов в соцсетях

Роскомнадзор опубликовал приказ, уточняющий ряд положений по части деанонимизации владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T22:37:00+03:00

2024-12-30T22:37:00+03:00

2024-12-30T22:37:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969172380_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f0f717499baaa8dee5c41535625fe45a.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роскомнадзор опубликовал приказ, уточняющий ряд положений по части деанонимизации владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативных правовых актов. Ранее правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек. Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, документ учитывает опыт использования сервиса "Госуслуг" для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации. Сейчас его работа продолжится в статусе постоянного сервиса. В Роскомнадзоре, в свою очередь, пояснили РИА Новости, что ведомство может исключить сведения из перечня, если пользователь опубликовал информацию, запрещенную для распространения в РФ, если пользователь-иноагент не проставил на своих материалах соответствующую маркировку. Также сведения могут исключить из перечня, если пользователь сделал репост контента другого пользователя с аудиторией более 10 тысяч человек, сведения о котором не включены в реестр или если пользователь удалил персональную страницу. Кроме того, если объем аудитории страницы пользователя уменьшится до 10 тысяч подписчиков или ниже (в случае, если аудитория страницы в течение трех месяцев не превышала порогового значения), то ведомство может применить соответствующие меры. Приказ также устанавливает порядок уведомления заявителя и владельца соцсети о включении страницы в реестр. Так, заявитель получит уведомление на Госуслугах, "а для уведомления соцсети в том числе предусмотрено использование программы, которую соцсети могут разработать для упрощения и оптимизации взаимодействия с ведомством". Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы.

https://ria.ru/20241227/chayldfri-1991688152.html

https://ria.ru/20241226/vpn-1991462966.html

https://ria.ru/20241219/rkn-1990275332.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)