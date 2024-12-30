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Роскомнадзор уточнил порядок ведения реестра владельцев каналов в соцсетях - РИА Новости, 30.12.2024
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22:37 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/roskomnadzor-1992113045.html
Роскомнадзор уточнил порядок ведения реестра владельцев каналов в соцсетях
Роскомнадзор уточнил порядок ведения реестра владельцев каналов в соцсетях - РИА Новости, 30.12.2024
Роскомнадзор уточнил порядок ведения реестра владельцев каналов в соцсетях
Роскомнадзор опубликовал приказ, уточняющий ряд положений по части деанонимизации владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T22:37:00+03:00
2024-12-30T22:37:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роскомнадзор опубликовал приказ, уточняющий ряд положений по части деанонимизации владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативных правовых актов. Ранее правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек. Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, документ учитывает опыт использования сервиса "Госуслуг" для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации. Сейчас его работа продолжится в статусе постоянного сервиса. В Роскомнадзоре, в свою очередь, пояснили РИА Новости, что ведомство может исключить сведения из перечня, если пользователь опубликовал информацию, запрещенную для распространения в РФ, если пользователь-иноагент не проставил на своих материалах соответствующую маркировку. Также сведения могут исключить из перечня, если пользователь сделал репост контента другого пользователя с аудиторией более 10 тысяч человек, сведения о котором не включены в реестр или если пользователь удалил персональную страницу. Кроме того, если объем аудитории страницы пользователя уменьшится до 10 тысяч подписчиков или ниже (в случае, если аудитория страницы в течение трех месяцев не превышала порогового значения), то ведомство может применить соответствующие меры. Приказ также устанавливает порядок уведомления заявителя и владельца соцсети о включении страницы в реестр. Так, заявитель получит уведомление на Госуслугах, "а для уведомления соцсети в том числе предусмотрено использование программы, которую соцсети могут разработать для упрощения и оптимизации взаимодействия с ведомством". Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем. С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы.
https://ria.ru/20241227/chayldfri-1991688152.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор уточнил порядок ведения реестра владельцев каналов в соцсетях

Роскомнадзор уточнил порядок ведения и формирования реестра блогерских каналов

© iStock.com / RossHelenДевушка-блогер записывает видео
Девушка-блогер записывает видео - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / RossHelen
Девушка-блогер записывает видео . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роскомнадзор опубликовал приказ, уточняющий ряд положений по части деанонимизации владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч человек, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования нормативных правовых актов.
Ранее правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек. Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, документ учитывает опыт использования сервиса "Госуслуг" для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации. Сейчас его работа продолжится в статусе постоянного сервиса.
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В Роскомнадзоре, в свою очередь, пояснили РИА Новости, что ведомство может исключить сведения из перечня, если пользователь опубликовал информацию, запрещенную для распространения в РФ, если пользователь-иноагент не проставил на своих материалах соответствующую маркировку.
Также сведения могут исключить из перечня, если пользователь сделал репост контента другого пользователя с аудиторией более 10 тысяч человек, сведения о котором не включены в реестр или если пользователь удалил персональную страницу. Кроме того, если объем аудитории страницы пользователя уменьшится до 10 тысяч подписчиков или ниже (в случае, если аудитория страницы в течение трех месяцев не превышала порогового значения), то ведомство может применить соответствующие меры.
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Приказ также устанавливает порядок уведомления заявителя и владельца соцсети о включении страницы в реестр. Так, заявитель получит уведомление на Госуслугах, "а для уведомления соцсети в том числе предусмотрено использование программы, которую соцсети могут разработать для упрощения и оптимизации взаимодействия с ведомством".
Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.
С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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