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В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/raketa-1992106271.html
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 30.12.2024
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты
Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T20:28:00+03:00
2024-12-30T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью. Позднее силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в курском приграничье. Далее была сбита третья ракета. "Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты

В небе над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколок боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью. Позднее силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в курском приграничье. Далее была сбита третья ракета.
"Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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