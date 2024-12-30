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В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 30.12.2024
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты
Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T20:28:00+03:00
2024-12-30T20:28:00+03:00
2024-12-30T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью. Позднее силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в курском приграничье. Далее была сбита третья ракета. "Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Курской области уничтожили четыре украинские ракеты
В небе над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты