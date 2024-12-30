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Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 30.12.2024
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Силы ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью рано утром в понедельник, сообщили власти региона. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:21:00+03:00
2024-12-30T08:21:00+03:00
2024-12-30T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью рано утром в понедельник, сообщили власти региона."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в Telegram-канале властей.
https://ria.ru/20241229/kurakhovo-1992028410.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью