https://ria.ru/20241230/pvo-1992045564.html

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 30.12.2024

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Силы ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью рано утром в понедельник, сообщили власти региона. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:21:00+03:00

2024-12-30T08:21:00+03:00

2024-12-30T08:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью рано утром в понедельник, сообщили власти региона."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в Telegram-канале властей.

https://ria.ru/20241229/kurakhovo-1992028410.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины