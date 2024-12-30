https://ria.ru/20241230/produkty-1992081651.html

Россиян предупредили об опасных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя

Россиян предупредили об опасных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя - РИА Новости, 30.12.2024

Россиян предупредили об опасных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя

Почти любое традиционное блюдо за новогодним столом дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры, рассказал РИА Новости бренд-амбассадор компании... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:15:00+03:00

2024-12-30T16:15:00+03:00

2024-12-30T16:36:00+03:00

общество

ladoga

новый год

простые рецепты

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти любое традиционное блюдо за новогодним столом дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры, рассказал РИА Новости бренд-амбассадор компании Ladoga Владимир Коврижных. "Насчет безопасности – практически любое традиционное блюдо новогоднего стола в сочетании с алкоголем дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры. Так что главный принцип – соблюдать осознанность при употреблении. Жирные закуски при обильном возлиянии дают большую нагрузку на организм, но одно из самых главных заблуждений из традиционных блюд – маринады", - рассказал эксперт. Он отметил, что важно отличать соленья, квашеные и маринованные продукты. Так, именно уксус создает дополнительные сложности вместе с алкоголем, по той причине, что этанол, который находится в алкогольных напитках, распадается в том числе на уксусный альдегид и при смешивании осложняет самочувствие на утро. А вот шампанское с пельменями - отличная идея, но в таком случае только с жареными. Поскольку традиционно игристое проходит через реакцию Майяра, следовательно, фритюр и жаренья станут отличным сопровождением. Оливье для любителей изысков будет прекрасным сопровождением граппы и виноградной чачи. Шуба составит отличную пару для классических джинов и рома во французском стиле, с яркими тростниковыми ароматами. А вот водка будет универсальным ответом для всего, сказал Коврижных. "Есть старое правило "зернышко к зернышку, ягодка к ягодке" о сочетаемости продуктов из схожего сырья, но, по опыту могу сказать, что ответственное употребление и учет индивидуальных особенностей и переносимостей организма – главный ключ безболезненного утра", - заключил он.

https://ria.ru/20241230/novogodniy_stol-1968520977.html

https://ria.ru/20241230/zakuski-1968917451.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ladoga, новый год, простые рецепты