Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об опасных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 30.12.2024 (обновлено: 16:36 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/produkty-1992081651.html
Россиян предупредили об опасных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя
Россиян предупредили об опасных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя - РИА Новости, 30.12.2024
Россиян предупредили об опасных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя
Почти любое традиционное блюдо за новогодним столом дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры, рассказал РИА Новости бренд-амбассадор компании... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:15:00+03:00
2024-12-30T16:36:00+03:00
общество
ladoga
новый год
простые рецепты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839121_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_081cc09a2f2f1dcdbca3b0a2173915db.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти любое традиционное блюдо за новогодним столом дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры, рассказал РИА Новости бренд-амбассадор компании Ladoga Владимир Коврижных. "Насчет безопасности – практически любое традиционное блюдо новогоднего стола в сочетании с алкоголем дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры. Так что главный принцип – соблюдать осознанность при употреблении. Жирные закуски при обильном возлиянии дают большую нагрузку на организм, но одно из самых главных заблуждений из традиционных блюд – маринады", - рассказал эксперт. Он отметил, что важно отличать соленья, квашеные и маринованные продукты. Так, именно уксус создает дополнительные сложности вместе с алкоголем, по той причине, что этанол, который находится в алкогольных напитках, распадается в том числе на уксусный альдегид и при смешивании осложняет самочувствие на утро. А вот шампанское с пельменями - отличная идея, но в таком случае только с жареными. Поскольку традиционно игристое проходит через реакцию Майяра, следовательно, фритюр и жаренья станут отличным сопровождением. Оливье для любителей изысков будет прекрасным сопровождением граппы и виноградной чачи. Шуба составит отличную пару для классических джинов и рома во французском стиле, с яркими тростниковыми ароматами. А вот водка будет универсальным ответом для всего, сказал Коврижных. "Есть старое правило "зернышко к зернышку, ягодка к ягодке" о сочетаемости продуктов из схожего сырья, но, по опыту могу сказать, что ответственное употребление и учет индивидуальных особенностей и переносимостей организма – главный ключ безболезненного утра", - заключил он.
https://ria.ru/20241230/novogodniy_stol-1968520977.html
https://ria.ru/20241230/zakuski-1968917451.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839121_46:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_064ee0b91126709e5f16ec1eb96177e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ladoga, новый год, простые рецепты
Общество, LADOGA, Новый год, простые рецепты
Россиян предупредили об опасных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя

Ladoga: любое блюдо за новогодним столом с алкоголем дает нагрузку на организм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБокалы с шампанским на новогоднем столе
Бокалы с шампанским на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Бокалы с шампанским на новогоднем столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти любое традиционное блюдо за новогодним столом дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры, рассказал РИА Новости бренд-амбассадор компании Ladoga Владимир Коврижных.
«
"Насчет безопасности – практически любое традиционное блюдо новогоднего стола в сочетании с алкоголем дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры. Так что главный принцип – соблюдать осознанность при употреблении. Жирные закуски при обильном возлиянии дают большую нагрузку на организм, но одно из самых главных заблуждений из традиционных блюд – маринады", - рассказал эксперт.
Новогодний стол — 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Новогодний стол — 2025: что приготовить, рецепты блюд и советы кулинаров
Вчера, 13:10
Он отметил, что важно отличать соленья, квашеные и маринованные продукты. Так, именно уксус создает дополнительные сложности вместе с алкоголем, по той причине, что этанол, который находится в алкогольных напитках, распадается в том числе на уксусный альдегид и при смешивании осложняет самочувствие на утро.
А вот шампанское с пельменями - отличная идея, но в таком случае только с жареными. Поскольку традиционно игристое проходит через реакцию Майяра, следовательно, фритюр и жаренья станут отличным сопровождением. Оливье для любителей изысков будет прекрасным сопровождением граппы и виноградной чачи. Шуба составит отличную пару для классических джинов и рома во французском стиле, с яркими тростниковыми ароматами. А вот водка будет универсальным ответом для всего, сказал Коврижных.
"Есть старое правило "зернышко к зернышку, ягодка к ягодке" о сочетаемости продуктов из схожего сырья, но, по опыту могу сказать, что ответственное употребление и учет индивидуальных особенностей и переносимостей организма – главный ключ безболезненного утра", - заключил он.
Закуски на Новый год - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Простые и вкусные рецепты закусок к новогоднему столу-2025
Вчера, 16:11
 
ОбществоLADOGAНовый годпростые рецепты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала