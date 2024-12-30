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"Полный дыр": в Британии сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 30.12.2024
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05:52 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/priznanie-1992040635.html
"Полный дыр": в Британии сделали неожиданное признание об Украине
"Полный дыр": в Британии сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 30.12.2024
"Полный дыр": в Британии сделали неожиданное признание об Украине
У европейских партнеров Украины, которым придется заниматься восстановлением Украины вместо США, не хватит на это ни ресурсов, ни финансов, такое мнение... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:52:00+03:00
2024-12-30T05:52:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
вольфганг мюнхау
нато
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. У европейских партнеров Украины, которым придется заниматься восстановлением Украины вместо США, не хватит на это ни ресурсов, ни финансов, такое мнение высказал Вольфганг Мюнхау в своей статье для британского журнала The New Statesman."Трамп не хочет платить за восстановление Украины. И он не хочет отправлять американские войска. Это оставит европейцев ответственными за задачу, к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы", — пишет автор, отмечая, что европейские страны вряд ли пойдут на такой шаг.Эксперт также считает провальной и ограничительную политику Запада в отношении России, которая проводится в ущерб тем государствам, которые слепо вводят санкции в отношении Москвы."Стратегия Запада в отношении Украины явно не работает. Я понял это очень рано, когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр, — разработанный не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы избежать боли для нас самих", — отмечает он, признавая, что преодолеть потребность в российских энергоресурсах в полном объеме так и не вышло.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России
https://ria.ru/20241230/zavershenie-1992038793.html
https://ria.ru/20241228/zelenskiy-1991878071.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вольфганг мюнхау, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вольфганг Мюнхау, НАТО, Евросоюз
"Полный дыр": в Британии сделали неожиданное признание об Украине

TNS: западные партнеры Киева не смогут оплачивать восстановление Украины

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. У европейских партнеров Украины, которым придется заниматься восстановлением Украины вместо США, не хватит на это ни ресурсов, ни финансов, такое мнение высказал Вольфганг Мюнхау в своей статье для британского журнала The New Statesman.
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"Трамп не хочет платить за восстановление Украины. И он не хочет отправлять американские войска. Это оставит европейцев ответственными за задачу, к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы", — пишет автор, отмечая, что европейские страны вряд ли пойдут на такой шаг.
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04:39
Эксперт также считает провальной и ограничительную политику Запада в отношении России, которая проводится в ущерб тем государствам, которые слепо вводят санкции в отношении Москвы.
"Стратегия Запада в отношении Украины явно не работает. Я понял это очень рано, когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр, — разработанный не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы избежать боли для нас самих", — отмечает он, признавая, что преодолеть потребность в российских энергоресурсах в полном объеме так и не вышло.
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На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
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