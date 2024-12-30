"Полный дыр": в Британии сделали неожиданное признание об Украине
TNS: западные партнеры Киева не смогут оплачивать восстановление Украины
© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. У европейских партнеров Украины, которым придется заниматься восстановлением Украины вместо США, не хватит на это ни ресурсов, ни финансов, такое мнение высказал Вольфганг Мюнхау в своей статье для британского журнала The New Statesman.
"Стратегия Запада в отношении Украины явно не работает. Я понял это очень рано, когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр, — разработанный не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы избежать боли для нас самих", — отмечает он, признавая, что преодолеть потребность в российских энергоресурсах в полном объеме так и не вышло.
Зеленский устроил истерику из-за слов Фицо
28 декабря, 15:29
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
Трамп некорректно процитировал Путина, говоря об Украине
23 декабря, 09:42
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России