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Пожар на овощебазе на Кубани потушили - РИА Новости, 30.12.2024
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19:39 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/pozhar-1992103604.html
Пожар на овощебазе на Кубани потушили
Пожар на овощебазе на Кубани потушили - РИА Новости, 30.12.2024
Пожар на овощебазе на Кубани потушили
Полностью потушен пожар на овощебазе в Краснодарском крае, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T19:39:00+03:00
2024-12-30T19:39:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полностью потушен пожар на овощебазе в Краснодарском крае, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1 тысячи "квадратов" в Краснодарском крае. Позже площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов", МЧС сообщало, что пожар локализован на 4 тысячах квадратных метров. Далее ведомство сообщило о ликвидации открытого горения. "Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на овощебазе на Кубани потушили

В Краснодарском крае потушили пожар на овощебазе

© МЧС России/TelegramПожар на овощебазе в Краснодарском крае
Пожар на овощебазе в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© МЧС России/Telegram
Пожар на овощебазе в Краснодарском крае
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полностью потушен пожар на овощебазе в Краснодарском крае, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1 тысячи "квадратов" в Краснодарском крае. Позже площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов", МЧС сообщало, что пожар локализован на 4 тысячах квадратных метров. Далее ведомство сообщило о ликвидации открытого горения.
"Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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