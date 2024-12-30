https://ria.ru/20241230/pozhar-1992082820.html

Пожар на АЗС в Грозном потушили

Пожар на АЗС в Грозном потушили - РИА Новости, 30.12.2024

Пожар на АЗС в Грозном потушили

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправке в Грозном, площадь возгорания составила 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:27:00+03:00

2024-12-30T16:27:00+03:00

2024-12-30T16:47:00+03:00

происшествия

грозный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправке в Грозном, площадь возгорания составила 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее пресс-служба прокуратуры республики сообщала, что организована проверка по факту возгорания на автозаправке в Грозном."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на территории автозаправочной станции в Грозном. Загорание автоцистерны с топливом, операторской и автомагазина произошло на АЗС. Площадь пожара составила 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет. Сотрудникам МЧС удалось не допустить взрыва цистерн с топливом и перехода огня на рядом расположенные строения.К тушению возгорания привлекались 14 единиц техники и 82 человека личного состава.

https://ria.ru/20241229/pozhar-1991978017.html

https://ria.ru/20241225/vladikavkaz-1991218003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)