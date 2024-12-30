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Пожар на АЗС в Грозном потушили - РИА Новости, 30.12.2024
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16:27 30.12.2024 (обновлено: 16:47 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/pozhar-1992082820.html
Пожар на АЗС в Грозном потушили
Пожар на АЗС в Грозном потушили - РИА Новости, 30.12.2024
Пожар на АЗС в Грозном потушили
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправке в Грозном, площадь возгорания составила 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:27:00+03:00
2024-12-30T16:47:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправке в Грозном, площадь возгорания составила 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее пресс-служба прокуратуры республики сообщала, что организована проверка по факту возгорания на автозаправке в Грозном."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на территории автозаправочной станции в Грозном. Загорание автоцистерны с топливом, операторской и автомагазина произошло на АЗС. Площадь пожара составила 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет. Сотрудникам МЧС удалось не допустить взрыва цистерн с топливом и перехода огня на рядом расположенные строения.К тушению возгорания привлекались 14 единиц техники и 82 человека личного состава.
https://ria.ru/20241229/pozhar-1991978017.html
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происшествия, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Грозный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на АЗС в Грозном потушили

Пожар на АЗС в Грозном потушили, никто не пострадал

© МЧС России/TelegramПоследствия пожара на АЗС в Грозном. 30 декабря 2024
Последствия пожара на АЗС в Грозном. 30 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© МЧС России/Telegram
Последствия пожара на АЗС в Грозном. 30 декабря 2024
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправке в Грозном, площадь возгорания составила 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба прокуратуры республики сообщала, что организована проверка по факту возгорания на автозаправке в Грозном.
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"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на территории автозаправочной станции в Грозном. Загорание автоцистерны с топливом, операторской и автомагазина произошло на АЗС. Площадь пожара составила 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Сотрудникам МЧС удалось не допустить взрыва цистерн с топливом и перехода огня на рядом расположенные строения.
К тушению возгорания привлекались 14 единиц техники и 82 человека личного состава.
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ПроисшествияГрозныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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