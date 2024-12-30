https://ria.ru/20241230/poshliny-1992044393.html

В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров

В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров - РИА Новости, 30.12.2024

В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров

Нулевые пошлины на импорт 39 групп продовольственных и промышленных товаров продлены в Узбекистане до 1 января 2026 года в соответствии с указом президента... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:00:00+03:00

2024-12-30T08:00:00+03:00

2024-12-30T08:00:00+03:00

экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 30 дек – РИА Новости. Нулевые пошлины на импорт 39 групп продовольственных и промышленных товаров продлены в Узбекистане до 1 января 2026 года в соответствии с указом президента страны Шавката Мирзиеева, текстом которого располагает РИА Новости. Нулевые пошлины на данные группы товаров были введены либо продлены в марте 2023 года до 1 января 2024 года для стабилизации цены на продовольствие, импортируемое в Узбекистан. В соответствии с документом, в указанный перечень вошли мясопродукты, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, сыры, газированные напитки и минеральная вода, консервированные овощи и фрукты. Нулевая импортная пошлина до конца 2025 года также продлена на ввоз косметических средств (средства для волос, до и после бритья, дезодоранты для помещений), детской одежды и обуви. До конца 2025 года в отношении товаров, произведенных и поставляемых из стран, с которыми в Узбекистане не предусмотрен режим наибольшего благоприятствования, продлена льгота по неприменению двойной ставки таможенной пошлины.

https://ria.ru/20241226/uzbekistan-1991492624.html

https://ria.ru/20241129/uzbekistan-1986406144.html

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экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев