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В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров - РИА Новости, 30.12.2024
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08:00 30.12.2024
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В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров
В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров - РИА Новости, 30.12.2024
В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров
Нулевые пошлины на импорт 39 групп продовольственных и промышленных товаров продлены в Узбекистане до 1 января 2026 года в соответствии с указом президента... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:00:00+03:00
2024-12-30T08:00:00+03:00
экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 30 дек – РИА Новости. Нулевые пошлины на импорт 39 групп продовольственных и промышленных товаров продлены в Узбекистане до 1 января 2026 года в соответствии с указом президента страны Шавката Мирзиеева, текстом которого располагает РИА Новости. Нулевые пошлины на данные группы товаров были введены либо продлены в марте 2023 года до 1 января 2024 года для стабилизации цены на продовольствие, импортируемое в Узбекистан. В соответствии с документом, в указанный перечень вошли мясопродукты, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, сыры, газированные напитки и минеральная вода, консервированные овощи и фрукты. Нулевая импортная пошлина до конца 2025 года также продлена на ввоз косметических средств (средства для волос, до и после бритья, дезодоранты для помещений), детской одежды и обуви. До конца 2025 года в отношении товаров, произведенных и поставляемых из стран, с которыми в Узбекистане не предусмотрен режим наибольшего благоприятствования, продлена льгота по неприменению двойной ставки таможенной пошлины.
https://ria.ru/20241226/uzbekistan-1991492624.html
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экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев
Экономика, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров

В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров до 2026 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 30 дек – РИА Новости. Нулевые пошлины на импорт 39 групп продовольственных и промышленных товаров продлены в Узбекистане до 1 января 2026 года в соответствии с указом президента страны Шавката Мирзиеева, текстом которого располагает РИА Новости.
Нулевые пошлины на данные группы товаров были введены либо продлены в марте 2023 года до 1 января 2024 года для стабилизации цены на продовольствие, импортируемое в Узбекистан.
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В соответствии с документом, в указанный перечень вошли мясопродукты, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, сыры, газированные напитки и минеральная вода, консервированные овощи и фрукты.
Нулевая импортная пошлина до конца 2025 года также продлена на ввоз косметических средств (средства для волос, до и после бритья, дезодоранты для помещений), детской одежды и обуви.
До конца 2025 года в отношении товаров, произведенных и поставляемых из стран, с которыми в Узбекистане не предусмотрен режим наибольшего благоприятствования, продлена льгота по неприменению двойной ставки таможенной пошлины.
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ЭкономикаУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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