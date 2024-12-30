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СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине - РИА Новости, 30.12.2024
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15:47 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html
СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине
СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине - РИА Новости, 30.12.2024
СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине
Провал мирных переговоров по Украине станет поражением для США и будущего президента страны Дональда Трампа, пишет немецкий телеканал N-tv. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:47:00+03:00
2024-12-30T15:47:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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дмитрий песков
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Провал мирных переговоров по Украине станет поражением для США и будущего президента страны Дональда Трампа, пишет немецкий телеканал N-tv."Что будет, если Россия продолжит настаивать на своих условиях, а Украина продолжит отказываться от такого мира? Это поставит Трампа в тяжелое положение: это будет выглядеть как поражение для США" — говорится в материале.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет.
https://ria.ru/20241230/ft-1992067993.html
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине

N-tv: провал мирных переговоров по Украине будет поражением для США

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Провал мирных переговоров по Украине станет поражением для США и будущего президента страны Дональда Трампа, пишет немецкий телеканал N-tv.
«
"Что будет, если Россия продолжит настаивать на своих условиях, а Украина продолжит отказываться от такого мира? Это поставит Трампа в тяжелое положение: это будет выглядеть как поражение для США" — говорится в материале.
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
"Быстрая переброска". СМИ раскрыли план Польши против России
Вчера, 13:35
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В Великобритании одной фразой описали Россию
Вчера, 09:56
 
В миреУкраинаРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТО
 
 
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