СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине
N-tv: провал мирных переговоров по Украине будет поражением для США
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Провал мирных переговоров по Украине станет поражением для США и будущего президента страны Дональда Трампа, пишет немецкий телеканал N-tv.
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"Что будет, если Россия продолжит настаивать на своих условиях, а Украина продолжит отказываться от такого мира? Это поставит Трампа в тяжелое положение: это будет выглядеть как поражение для США" — говорится в материале.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет.
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