https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html

СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине

СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине - РИА Новости, 30.12.2024

СМИ заговорили о поражении США в конфликте на Украине

Провал мирных переговоров по Украине станет поражением для США и будущего президента страны Дональда Трампа, пишет немецкий телеканал N-tv. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:47:00+03:00

2024-12-30T15:47:00+03:00

2024-12-30T15:47:00+03:00

в мире

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россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Провал мирных переговоров по Украине станет поражением для США и будущего президента страны Дональда Трампа, пишет немецкий телеканал N-tv."Что будет, если Россия продолжит настаивать на своих условиях, а Украина продолжит отказываться от такого мира? Это поставит Трампа в тяжелое положение: это будет выглядеть как поражение для США" — говорится в материале.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет.

https://ria.ru/20241230/ft-1992067993.html

https://ria.ru/20241230/rossiya-1992050802.html

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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, нато