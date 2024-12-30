СМИ: Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину
Bloomberg: Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину
© AP Photo / Petr David JosekТуровская электростанция и угольный разрез, Польша
© AP Photo / Petr David Josek
Туровская электростанция и угольный разрез, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник в Варшаве.
"Польша готова нарастить экспорт электричества на Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свои угрозы прекратить резервные поставки электроэнергии... Польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любые дисбалансы, которые возникнут в напряженной системе Украины в случае шагов Словакии", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника.
Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
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