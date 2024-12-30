https://ria.ru/20241230/politika-1992050420.html
Яковенко прокомментировал политику Запада на Украине
Яковенко прокомментировал политику Запада на Украине - РИА Новости, 30.12.2024
Яковенко прокомментировал политику Запада на Украине
Агрессивная политика Запада в том числе на Украине привела к тому, что Россия начала бороться против западной гегемонии на мировом уровне, заявил заместитель... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:51:00+03:00
2024-12-30T09:51:00+03:00
2024-12-30T09:51:00+03:00
россия
украина
европа
александр яковенко
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Агрессивная политика Запада в том числе на Украине привела к тому, что Россия начала бороться против западной гегемонии на мировом уровне, заявил заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Агрессивная политика Запада, который своими действиями на Украине, стремлением переиграть итоги Второй мировой и заодно задним числом реабилитировать фашизм/нацизм как свой исключительный цивилизационный продукт и в целом агрессивный национализм межвоенного периода в Европе, стала катализатором пробуждения российского общества к своей исторической миссии служить делу эмансипации незападного мира от западной гегемонии", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, Россия, обладающая базовой самодостаточностью и опытом многовекового существования в качестве многоэтнического и многоконфессионального государства, в состоянии бросить Западу силовой и цивилизационный вызов. "Обозначенное по ходу СВО историческое поражение Запада, совершившего грубый просчет и оказавшегося неготовым к прямому силовому противостоянию с Россией, будет воздействовать на всю глобальную и региональную политику - как будущее, которое отбрасывает тень, прежде чем наступить. Борьба за нашу победу - как реальная нравственная и политическая сила - будет продолжать трансформировать мир", - подчеркнул Яковенко.
https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html
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россия, украина, европа, александр яковенко, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Европа, Александр Яковенко, Санкции в отношении России, В мире
Яковенко прокомментировал политику Запада на Украине
Посол Яковенко: Россия борется против гегемонии Запада на мировом уровне