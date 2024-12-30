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В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:25 30.12.2024 (обновлено: 02:55 31.12.2024)
https://ria.ru/20241230/podryv-1992109817.html
В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков
В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков - РИА Новости, 31.12.2024
В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков
Семеро подростков пострадали в Лисичанске в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства, сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-30T21:25:00+03:00
2024-12-31T02:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Семеро подростков пострадали в Лисичанске в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Как уточнил глава ЛНР, трагедия произошла возле стекольного завода. У подростков минно-взрывные травмы. Трех пострадавших доставили в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медучреждения.Подросткам оказывают всю необходимую помощь, подробности случившегося уточняются, добавил Пасечник, отметив, что он держит ситуацию на личном контроле.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков

Пасечник: в Лисичанске в ДНР семеро подростков получили минно-взрывные травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Семеро подростков пострадали в Лисичанске в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Как уточнил глава ЛНР, трагедия произошла возле стекольного завода. У подростков минно-взрывные травмы. Трех пострадавших доставили в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медучреждения.
Подросткам оказывают всю необходимую помощь, подробности случившегося уточняются, добавил Пасечник, отметив, что он держит ситуацию на личном контроле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
20 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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