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В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков
В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков - РИА Новости, 31.12.2024
В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков
Семеро подростков пострадали в Лисичанске в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства, сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-30T21:25:00+03:00
2024-12-30T21:25:00+03:00
2024-12-31T02:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Семеро подростков пострадали в Лисичанске в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Как уточнил глава ЛНР, трагедия произошла возле стекольного завода. У подростков минно-взрывные травмы. Трех пострадавших доставили в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медучреждения.Подросткам оказывают всю необходимую помощь, подробности случившегося уточняются, добавил Пасечник, отметив, что он держит ситуацию на личном контроле.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков
Пасечник: в Лисичанске в ДНР семеро подростков получили минно-взрывные травмы