https://ria.ru/20241230/podryv-1992109817.html

В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков

В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков - РИА Новости, 31.12.2024

В Лисичанске при подрыве неустановленного устройства ранены семь подростков

Семеро подростков пострадали в Лисичанске в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства, сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-30T21:25:00+03:00

2024-12-30T21:25:00+03:00

2024-12-31T02:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Семеро подростков пострадали в Лисичанске в ЛНР при подрыве неустановленного взрывного устройства, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Как уточнил глава ЛНР, трагедия произошла возле стекольного завода. У подростков минно-взрывные травмы. Трех пострадавших доставили в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо – в другие медучреждения.Подросткам оказывают всю необходимую помощь, подробности случившегося уточняются, добавил Пасечник, отметив, что он держит ситуацию на личном контроле.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

лисичанск

луганская народная республика

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Наталья Макарова

лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник