В московском метро открыли две новые пересадки
Собянин: в московском метро открыли две новые пересадки на БКЛ
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтанция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метро
Станция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Две новые пересадки открылись в московском метро между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии и между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В метро открылись две новые подземные пересадки: между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии и между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии. Благодаря переходу на "Авиамоторной" путь до станции Большой кольцевой и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. Кроме того, здесь заработал второй вестибюль на станции БКЛ. Теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД", - написал Собянин.
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Кроме того, на пересадочном узле "Авиамоторной" на стене верхнего эскалаторного зала установлено историческое панно "Икар", новый переход на "Электрозаводской" поможет сэкономить горожанам на дороге в среднем 10 минут в день, также свободнее и комфортнее станет в вестибюлях станций, добавил мэр Москвы.
"На стены коридора "Электрозаводской" синей ветки установили горельефы "Путейцы" и "Работницы Электрозавода". Они были демонтированы ещё в середине ХХ века и считались утраченными", - отметил он.
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