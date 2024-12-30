Рейтинг@Mail.ru
В московском метро открыли две новые пересадки - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:40 30.12.2024 (обновлено: 13:49 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/peresadka-1992068518.html
В московском метро открыли две новые пересадки
В московском метро открыли две новые пересадки - РИА Новости, 30.12.2024
В московском метро открыли две новые пересадки
Две новые пересадки открылись в московском метро между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии и между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:40:00+03:00
2024-12-30T13:49:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992069078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cdbc84ca6a4cf05f672708c3b4df4f8.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Две новые пересадки открылись в московском метро между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии и между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В метро открылись две новые подземные пересадки: между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии и между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии. Благодаря переходу на "Авиамоторной" путь до станции Большой кольцевой и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. Кроме того, здесь заработал второй вестибюль на станции БКЛ. Теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД", - написал Собянин. Кроме того, на пересадочном узле "Авиамоторной" на стене верхнего эскалаторного зала установлено историческое панно "Икар", новый переход на "Электрозаводской" поможет сэкономить горожанам на дороге в среднем 10 минут в день, также свободнее и комфортнее станет в вестибюлях станций, добавил мэр Москвы. "На стены коридора "Электрозаводской" синей ветки установили горельефы "Путейцы" и "Работницы Электрозавода". Они были демонтированы ещё в середине ХХ века и считались утраченными", - отметил он.
https://ria.ru/20241229/putin-1991984390.html
https://ria.ru/20241228/metro-1991826509.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992069078_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5a368de142d6b35ce8839a5634a5e68d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В московском метро открыли две новые пересадки

Собянин: в московском метро открыли две новые пересадки на БКЛ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтанция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метро
Станция Электрозаводская Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Станция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Две новые пересадки открылись в московском метро между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии и между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В метро открылись две новые подземные пересадки: между "Авиамоторной" БКЛ и Калининской линии и между "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии. Благодаря переходу на "Авиамоторной" путь до станции Большой кольцевой и в обратном направлении сократился почти в четыре раза. Кроме того, здесь заработал второй вестибюль на станции БКЛ. Теперь пассажиры смогут попадать на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД", - написал Собянин.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте
29 декабря, 13:16
Кроме того, на пересадочном узле "Авиамоторной" на стене верхнего эскалаторного зала установлено историческое панно "Икар", новый переход на "Электрозаводской" поможет сэкономить горожанам на дороге в среднем 10 минут в день, также свободнее и комфортнее станет в вестибюлях станций, добавил мэр Москвы.
"На стены коридора "Электрозаводской" синей ветки установили горельефы "Путейцы" и "Работницы Электрозавода". Они были демонтированы ещё в середине ХХ века и считались утраченными", - отметил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия новых станций Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Москве открылись три новые станции метро
28 декабря, 12:17
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала