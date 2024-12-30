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"Судьба Украины": на Западе раскрыли, к чему принудят Киев для переговоров - РИА Новости, 30.12.2024
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02:42 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/peregovory-1992036074.html
"Судьба Украины": на Западе раскрыли, к чему принудят Киев для переговоров
"Судьба Украины": на Западе раскрыли, к чему принудят Киев для переговоров - РИА Новости, 30.12.2024
"Судьба Украины": на Западе раскрыли, к чему принудят Киев для переговоров
США и их союзники в Европе будут подталкивать Украину в лице главы киевского режима Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Такое мнение выразил сотрудник РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T02:42:00+03:00
2024-12-30T02:42:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США и их союзники в Европе будут подталкивать Украину в лице главы киевского режима Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Такое мнение выразил сотрудник Программы международной безопасности, доктор Джейми Ши в материале в американском издании Newsweek."Украина явно истощена и испытывает трудности с мобилизацией свежих сил для замены убитых и раненых, а также для сдерживания дальнейшего продвижения России в Донецкой области", — пишет он.По мнению Ши, Украине нужны переговоры "уже сейчас", иначе она рискует потерять еще больше территорий, а США и страны Европы уже не заинтересованы в поддержке Киева."США — потому что устали поддерживать Украину, а европейцы — потому что у них заканчивается оружие, которое они могли бы поставлять Киеву, и большая часть этого оружия в любом случае производится в США", — констатировал эксперт.Старший научный сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк в свою очередь выразила мнение, что если партнеры Киева прекратят оказывать военную и финансовую помощь, то грядущее мирное соглашение может стать для Украины "катастрофическим" из-за непрекращающихся успехов России на поле боя.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991995518.html
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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Судьба Украины": на Западе раскрыли, к чему принудят Киев для переговоров

Newsweek: США и Запад будут подталкивать истощенную Украину к переговорам

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США и их союзники в Европе будут подталкивать Украину в лице главы киевского режима Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Такое мнение выразил сотрудник Программы международной безопасности, доктор Джейми Ши в материале в американском издании Newsweek.
«
"Украина явно истощена и испытывает трудности с мобилизацией свежих сил для замены убитых и раненых, а также для сдерживания дальнейшего продвижения России в Донецкой области", — пишет он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Закопаны в землю": на Украине раскрыли страшную правду об обороне страны
Вчера, 15:29
По мнению Ши, Украине нужны переговоры "уже сейчас", иначе она рискует потерять еще больше территорий, а США и страны Европы уже не заинтересованы в поддержке Киева.
"США — потому что устали поддерживать Украину, а европейцы — потому что у них заканчивается оружие, которое они могли бы поставлять Киеву, и большая часть этого оружия в любом случае производится в США", — констатировал эксперт.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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Вчера, 08:00
Старший научный сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк в свою очередь выразила мнение, что если партнеры Киева прекратят оказывать военную и финансовую помощь, то грядущее мирное соглашение может стать для Украины "катастрофическим" из-за непрекращающихся успехов России на поле боя.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии
Вчера, 14:51
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В США обрушились на генсека НАТО из-за его поведения на встрече с Зеленским
28 декабря, 04:33
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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