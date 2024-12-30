https://ria.ru/20241230/parkovki-1992030694.html
Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января
Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января - РИА Новости, 30.12.2024
Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января
Парковки на всех улицах Москвы становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T00:08:00+03:00
2024-12-30T00:08:00+03:00
2024-12-30T00:08:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977998777_0:65:2975:1738_1920x0_80_0_0_13df17be035a91597600bff789d4209e.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Парковки на всех улицах Москвы становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января. Столичный департамент транспорта сообщал, что по 8 января оставить авто на уличной парковке в Москве можно бесплатно, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом продолжают работать платно по действующим тарифам.
https://ria.ru/20241212/shtrafy-1755246128.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977998777_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_a4d694e414cf4ee96d8dbbdeb7d55599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января
Парковки на всех улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января