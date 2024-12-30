https://ria.ru/20241230/parkovki-1992030694.html

Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января

Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января - РИА Новости, 30.12.2024

Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января

Парковки на всех улицах Москвы становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T00:08:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Парковки на всех улицах Москвы становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января. Столичный департамент транспорта сообщал, что по 8 января оставить авто на уличной парковке в Москве можно бесплатно, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом продолжают работать платно по действующим тарифам.

https://ria.ru/20241212/shtrafy-1755246128.html

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2024

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