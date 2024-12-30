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Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января - РИА Новости, 30.12.2024
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00:08 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/parkovki-1992030694.html
Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января
Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января - РИА Новости, 30.12.2024
Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января
Парковки на всех улицах Москвы становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января. РИА Новости, 30.12.2024
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общество
москва
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Парковки на всех улицах Москвы становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января. Столичный департамент транспорта сообщал, что по 8 января оставить авто на уличной парковке в Москве можно бесплатно, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом продолжают работать платно по действующим тарифам.
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общество, москва
Общество, Москва
Парковки на улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января

Парковки на всех улицах Москвы стали бесплатными с 30 декабря по 8 января

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Женщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Парковки на всех улицах Москвы становятся бесплатными с 30 декабря по 8 января.
Столичный департамент транспорта сообщал, что по 8 января оставить авто на уличной парковке в Москве можно бесплатно, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.
При этом парковки со шлагбаумом продолжают работать платно по действующим тарифам.
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