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США передадут Украине оружие на 1,25 миллиарда долларов

США передадут Украине оружие на 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 30.12.2024

США передадут Украине оружие на 1,25 миллиарда долларов

США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов, заявил американский госсекретарь... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:00:00+03:00

2024-12-30T16:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен."Дополнительная помощь, предоставленная в рамках предыдущих списаний запасов министерства обороны, и оценивается в 1,25 миллиарда долларов", - говорится в распространенном заявлении главы госдепа.В заявлении уточняется, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие."Он (пакет военной помощи - ред.) включает боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), боеприпасы для противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы", - сообщил глава госдепа.Кроме того, в пакет военной поддержки войдут боеприпасы класса "воздух-земля", противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты с TOW, а также оборудование и боеприпасы для подрыва, средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение и запасные части.Ранее в понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Киеву, следовало из его опубликованного заявления. Как отметит президент США, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, украина, в мире