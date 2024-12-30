https://ria.ru/20241230/opasnost-1992109484.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.12.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T21:09:00+03:00

2024-12-30T21:09:00+03:00

2024-12-30T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины