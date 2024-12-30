https://ria.ru/20241230/opasnost-1992109484.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.12.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T21:09:00+03:00
2024-12-30T21:09:00+03:00
2024-12-30T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность