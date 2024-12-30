https://ria.ru/20241230/novoolenovka-1992069291.html

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР - РИА Новости, 30.12.2024

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новооленовка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр" на... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T13:51:00+03:00

2024-12-30T13:51:00+03:00

2024-12-30T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новооленовка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр" на красноармейском направлении специальной военной операции.Военнослужащие группировки "Центр" водрузили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли ДНР, отметили в ведомстве."Благодаря силе, отваге и героизму каждого бойца батальона "Кедр" 80-го танкового полка был освобожден пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики. Слава России, победа будет за нами!" - говорит один из бойцов в видеоролике.

https://ria.ru/20241230/svo-1992065945.html

донецкая народная республика

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Военнослужащие группировки "Центр" водрузили флаг России в Новооленовке ДНР Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР, военнослужащие группировки "Центр" водрузили в населенном пункте флаг России 2024-12-30T13:51 true PT0M25S

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)