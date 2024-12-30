https://ria.ru/20241230/novoolenovka-1992069291.html
Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР
Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР - РИА Новости, 30.12.2024
Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новооленовка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр" на... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:51:00+03:00
2024-12-30T13:51:00+03:00
2024-12-30T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новооленовка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр" на красноармейском направлении специальной военной операции.Военнослужащие группировки "Центр" водрузили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли ДНР, отметили в ведомстве."Благодаря силе, отваге и героизму каждого бойца батальона "Кедр" 80-го танкового полка был освобожден пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики. Слава России, победа будет за нами!" - говорит один из бойцов в видеоролике.
https://ria.ru/20241230/svo-1992065945.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военнослужащие группировки "Центр" водрузили флаг России в Новооленовке ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР, военнослужащие группировки "Центр" водрузили в населенном пункте флаг России
2024-12-30T13:51
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР
Минобороны показало поднятие российского флага в освобожденной Новооленовке