https://ria.ru/20241230/novoolenovka-1992062365.html
ВС России освободили Новооленовку в ДНР
ВС России освободили Новооленовку в ДНР - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России освободили Новооленовку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:20:00+03:00
2024-12-30T12:20:00+03:00
2024-12-30T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Новооленовку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР