https://ria.ru/20241230/nelegaly-1992086681.html

Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля

Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля - РИА Новости, 30.12.2024

Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля

Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или самостоятельно уехать из страны,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:01:00+03:00

2024-12-30T17:01:00+03:00

2024-12-30T18:02:00+03:00

общество

россия

владимир путин

мигранты

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или самостоятельно уехать из страны, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации. "Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, <...> сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение", — указано в документе.При этом нелегалов, подписавших контракт для прохождения военной службы в армии, не будут депортировать из России. Но эта норма не будет распространяться на иностранцев, создающих угрозу национальной безопасности страны.Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, будут высылать. Их внесут в создаваемый реестр контролируемых лиц, после чего они должны будут либо уехать из России, либо получить правовые основания для жизни в ней, а до этого к ним применят определенные ограничения. Положения, касающиеся проверки нахождения нелегалов в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года, сразу после вступления в силу соответствующих норм законодательства. Кроме того, в августе 2024 года внесли изменения в Семейный кодекс и закон "Об актах гражданского состояния", по которым запрещается заключение брака между гражданами, если один из них числится в реестре контролируемых лиц. Эти нормы также вступают в силу с февраля следующего года.

https://ria.ru/20241228/zakon-1991852560.html

https://ria.ru/20241228/migranty-1991927750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, мигранты