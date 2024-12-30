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Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля - РИА Новости, 30.12.2024
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17:01 30.12.2024 (обновлено: 18:02 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/nelegaly-1992086681.html
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля - РИА Новости, 30.12.2024
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля
Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или самостоятельно уехать из страны,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:01:00+03:00
2024-12-30T18:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
мигранты
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или самостоятельно уехать из страны, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации. &quot;Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, &lt;...&gt; сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение&quot;, — указано в документе.При этом нелегалов, подписавших контракт для прохождения военной службы в армии, не будут депортировать из России. Но эта норма не будет распространяться на иностранцев, создающих угрозу национальной безопасности страны.Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, будут высылать. Их внесут в создаваемый реестр контролируемых лиц, после чего они должны будут либо уехать из России, либо получить правовые основания для жизни в ней, а до этого к ним применят определенные ограничения. Положения, касающиеся проверки нахождения нелегалов в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года, сразу после вступления в силу соответствующих норм законодательства. Кроме того, в августе 2024 года внесли изменения в Семейный кодекс и закон "Об актах гражданского состояния", по которым запрещается заключение брака между гражданами, если один из них числится в реестре контролируемых лиц. Эти нормы также вступают в силу с февраля следующего года.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991852560.html
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общество, россия, владимир путин, мигранты
Общество, Россия, Владимир Путин, Мигранты
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля

Путин обязал нелегальных мигрантов выехать из России до 30 апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроверка документов иностранных рабочих в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Москве
Проверка документов иностранных рабочих в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Проверка документов иностранных рабочих в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или самостоятельно уехать из страны, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
«

"Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, <...> сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение", — указано в документе.

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При этом нелегалов, подписавших контракт для прохождения военной службы в армии, не будут депортировать из России. Но эта норма не будет распространяться на иностранцев, создающих угрозу национальной безопасности страны.
Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, будут высылать. Их внесут в создаваемый реестр контролируемых лиц, после чего они должны будут либо уехать из России, либо получить правовые основания для жизни в ней, а до этого к ним применят определенные ограничения.
Положения, касающиеся проверки нахождения нелегалов в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года, сразу после вступления в силу соответствующих норм законодательства.
Кроме того, в августе 2024 года внесли изменения в Семейный кодекс и закон "Об актах гражданского состояния", по которым запрещается заключение брака между гражданами, если один из них числится в реестре контролируемых лиц. Эти нормы также вступают в силу с февраля следующего года.
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