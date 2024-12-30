https://ria.ru/20241230/nebenzya-1992105184.html

Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене

Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене - РИА Новости, 30.12.2024

Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене

Военные действия Израиля и коалиции во главе с США в Йемене - "намеренная эскалация", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T20:04:00+03:00

2024-12-30T20:04:00+03:00

2024-12-30T20:04:00+03:00

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ООН, 30 дек - РИА Новости. Военные действия Израиля и коалиции во главе с США в Йемене - "намеренная эскалация", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Сложно охарактеризовать действия Израиля и англосаксонской коалиции иначе как намеренную эскалацию, которая привела к жертвам среди мирного населения в Йемене. Безотносительно того, носили ли они ответный характер, масштабы разрушений несоизмеримы", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза. РФ на фоне эскалации между Израилем и Йеменом призывает "все стороны, увлеченные в агрессивные действия против Йемена", проявлять сдержанность и воздерживаться от эскалационных шагов, отметил Небензя. "Также необходимо принять меры по защите простых йеменцев и гуманитарщиков", - подчеркнул российский постпред. Новые удары последовали после бомбардировок Израилем международного аэропорта и других объектов в Сане и провинции Ходейда на западе Йемена, в результате чего погибли шесть человек и 40 получили ранения, в том числе член экипажа самолёта ООН, на котором должен был вылетать из Саны гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

https://ria.ru/20241227/udar-1991768207.html

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