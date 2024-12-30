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Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене - РИА Новости, 30.12.2024
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20:04 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/nebenzya-1992105184.html
Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене
Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене - РИА Новости, 30.12.2024
Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене
Военные действия Израиля и коалиции во главе с США в Йемене - "намеренная эскалация", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T20:04:00+03:00
2024-12-30T20:04:00+03:00
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Военные действия Израиля и коалиции во главе с США в Йемене - "намеренная эскалация", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Сложно охарактеризовать действия Израиля и англосаксонской коалиции иначе как намеренную эскалацию, которая привела к жертвам среди мирного населения в Йемене. Безотносительно того, носили ли они ответный характер, масштабы разрушений несоизмеримы", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза. РФ на фоне эскалации между Израилем и Йеменом призывает "все стороны, увлеченные в агрессивные действия против Йемена", проявлять сдержанность и воздерживаться от эскалационных шагов, отметил Небензя. "Также необходимо принять меры по защите простых йеменцев и гуманитарщиков", - подчеркнул российский постпред. Новые удары последовали после бомбардировок Израилем международного аэропорта и других объектов в Сане и провинции Ходейда на западе Йемена, в результате чего погибли шесть человек и 40 получили ранения, в том числе член экипажа самолёта ООН, на котором должен был вылетать из Саны гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
https://ria.ru/20241227/udar-1991768207.html
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в мире, израиль, йемен, россия, василий небензя, оон
В мире, Израиль, Йемен, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене

Небензя назвал действия Израиля и США в Йемене намеренной эскалацией

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Военные действия Израиля и коалиции во главе с США в Йемене - "намеренная эскалация", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Сложно охарактеризовать действия Израиля и англосаксонской коалиции иначе как намеренную эскалацию, которая привела к жертвам среди мирного населения в Йемене. Безотносительно того, носили ли они ответный характер, масштабы разрушений несоизмеримы", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза.
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РФ на фоне эскалации между Израилем и Йеменом призывает "все стороны, увлеченные в агрессивные действия против Йемена", проявлять сдержанность и воздерживаться от эскалационных шагов, отметил Небензя.
"Также необходимо принять меры по защите простых йеменцев и гуманитарщиков", - подчеркнул российский постпред.
Новые удары последовали после бомбардировок Израилем международного аэропорта и других объектов в Сане и провинции Ходейда на западе Йемена, в результате чего погибли шесть человек и 40 получили ранения, в том числе член экипажа самолёта ООН, на котором должен был вылетать из Саны гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
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В миреИзраильЙеменРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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