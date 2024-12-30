https://ria.ru/20241230/msek-1992100863.html

Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК на Украине

Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК на Украине - РИА Новости, 30.12.2024

Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК на Украине

Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), вместо них планируется создание экспертных комиссий в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:58:00+03:00

2024-12-30T18:58:00+03:00

2024-12-30T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), вместо них планируется создание экспертных комиссий в больницах, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 декабря сообщал, что Верховная рада во втором чтении проголосовала за законопроект о ликвидации на Украине МСЭК. Согласно опубликованной информации на сайте украинского парламента, документ возвращен с подписью Зеленского в понедельник. Закон предусматривает, что с 1 января 2025 года вместо МСЭК заработают экспертные комиссии в больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.

https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html

https://ria.ru/20241230/medvedchuk-1992060991.html

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в мире, украина, хмельницкая область, владимир зеленский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины