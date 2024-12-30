https://ria.ru/20241230/moshenniki-1992074923.html

Россиян призвали остерегаться мошенников под видом коммунальщиков

Россиян призвали остерегаться мошенников под видом коммунальщиков - РИА Новости, 30.12.2024

Россиян призвали остерегаться мошенников под видом коммунальщиков

Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:01:00+03:00

2024-12-30T15:01:00+03:00

2024-12-30T15:01:00+03:00

общество

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что, к сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей. "Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Поэтому еще раз призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это мошенники", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.

https://ria.ru/20241228/svyaz-1991802125.html

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общество, петр бирюков, жкх